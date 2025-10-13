Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 4

En la Feria Internacional del Libro Zócalo (FILZ), con cinco lustros de vida, ver y comprar libros sigue siendo la razón principal para recorrerla, así como asistir a presentaciones, conversatorios, charlas, debates y lecturas. Además de las actividades musicales, en esta edición destaca la participación de las editoriales independientes. La lista es interminable: Malanga Taller Editorial, Ehécatl Editor, Ixchel Ediciones, Acá las Letras Ediciones, Adendei Ediciones, Hijas de la Luna, Memoria y Revuelta, Antagonismo Editorial, Mi Valedor y Cooperativa de Trabajadores Madreselva Ltda.

Hay para todos los gustos y tendencias. Un ejemplo es la literatura sicodélica de Lunaria Ediciones que asiste a esta FIL desde hace una década. Zadkiel, su fundador, indica: “somos la primera casa editorial en México que habla exclusivamente sobre plantas sagradas y sustancias sicoactivas. Nuestra misión es reivindicar los antígenos, mal llamados drogas, y sacarlos del costal en que los pusieron junto con la cocaína, la heroína y otras sustancias nocivas”.

Pretenden “educar a las personas en cuanto a la cafeína, que es una droga, así como del chocolate, que contiene teobromina y altera los sentidos. Sin embargo, el azúcar es la sustancia más peligrosa que existe sobre la Tierra, y es la que damos a los niños.

“Queremos diferenciar, por ejemplo, los honguitos, la ayahuasca y el híkuri, que en las sociedades antiguas eran consideradas medicina. La editorial busca que el público deje de tenerles miedo y las vuelva a usar como lo que eran: medicinas ancestrales.”