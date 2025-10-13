Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 2

En las alas del cóndor: Un operativo antiterrorista, del escritor y ex jefe de inteligencia cubano Fabián Escalante Font, “es una obra de relevancia literaria, política y social para el despertar de las conciencias latinoamericanas y caribeñas”, afirmó Pablo Moctezuma Barragán, durante la presentación en el Centro Cultural Los Pinos.

La actividad fue parte del noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que reunió a más de un centenar de participantes de 25 países de América Latina y el Caribe, así como de España, Líbano y Estados Unidos.

Durante la presentación, coordinada por Tatiana Coll Lebedeff, articulista de este diario, expresó que “esta es una gran novela del género negro, pero añade elementos de precisión muy importante porque se nutre de todos los comunicados secretos que se enviaban en esa época los integrantes del equipo de los nuevos agentes.

“El escritor hace muchas apreciaciones sobre el papel y sobre cómo fueron entrenados para cumplir este noble papel de doble agente infiltrado sobre los de la CIA. Esto se va leyendo de manera muy apasionante a lo largo de los comunicados.”

Coll Lebedeff subrayó que Escalante es un gran escritor, y que su obra retrata una América Latina convulsionada por golpes de Estado y dictaduras militares auspiciadas por la Operación Cóndor, plan represivo coordinado entre gobiernos del Cono Sur con apoyo de la CIA.

A partir de esos hechos reales, dijo Coll Lebedeff, Escalante Font construye una novela negra que combina intriga política, espionaje y testimonio histórico.

Por su parte, Pablo Moctezuma describió la obra como una pieza de novela negra equiparable al trabajo de otros autores como Rodolfo Walsh, autor de Operación Masacre.

“Este libro, que habla sobre la Operación Cóndor, es una obra muy interesante, te atrapa en su lectura por su ritmo ágil, pero lo más importante es que es de enorme utilidad para los militantes sociales que queremos y luchamos por transformar la realidad”, agregó Moctezuma Barragán.