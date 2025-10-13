Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 2

El bloqueo estadunidense –recrudecido en la era Trump– se traduce en la vida cotidiana de Cuba en dilemas desgarradores, como el de tener que decidir entre comprar un cargamento de petróleo o comprar papel para imprimir libros, subraya Fernando Luis Rojas, director del fondo editorial de Casa de las Américas.

En ese escenario de “competencia” desleal y comprensible al mismo tiempo”, ese sello editorial cumple ahora 65 años de trabajo en pos de ser un puente fundamental para “nuestra América”, como la denominaba el poeta José Martí.

“Estamos en medio de una situación muy difícil en el país en todos los ámbitos, y ya se ha dicho que uno de los que más sufren en una situación de crisis es el de la cultura”, afirma el pensador y ensayista cubano, quien ha estado al frente de esa instancia desde finales de 2021.

Tal panorama “ha planteado retos importantes”, pero “jamás ha puesto como posibilidad la desaparición de la editorial ni mucho menos la de la Casa de las Américas”.

A su decir, los desafíos son inmensos ante situaciones como las migraciones en el sector profesional, los salarios y la crisis eléctrica, pero el compromiso del colectivo de trabajadores de la editorial ha permitido sortearlos: “ante los retos no nos hemos disminuido, hemos aumentado”.

De visita en México para participar en el noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba –que concluyó ayer–, Fernando Rojas reconoce en entrevista con La Jornada que el impacto de los problemas económicos y de las medidas restrictivas del bloqueo “ha sido muy fuerte, muy hondo” para el mundo editorial cubano.

Por ejemplo, que ha sido casi una hazaña presentar el decimotercer libro impreso este año: “No es una cantidad muy grande dentro del ámbito editorial internacional, pero en medio de las restricciones en Cuba es una cifra importante, que ha sido de mucho esfuerzo”.

Sitúa la adquisición del papel como uno de los principales escollos, además de las dificultades financieras que implica el pago de derechos de autor.

Ante ello, asegura que la respuesta ha sido la creatividad, así como la solidaridad internacional. “Hemos tenido que apelar mucho a proyectos de coedición, a la colaboración y el apoyo de amigos de otros países.

“Todavía hay muchos autores y autoras vivos que mantienen su compromiso con la Casa de las Américas: ceden sus derechos de autor, porque siguen con el compromiso de ser publicados en Cuba.

“No nos ha ido así con otros (autores) o con algunos de sus herederos, pero seguimos haciendo lo posible por ser ese puente de conexión con América Latina y el Caribe, sobre todo el Caribe de habla no hispana, que es un mundo insuficientemente conocido y Casa de las Américas ha sido una puerta de entrada también a lo que ocurre en esos países.”

El intelectual y editor isleño –nacido de padres cubanos en Moscú en 1982– menciona algunos ejemplos recientes de esa colaboración solidaria. Uno es la traducción y publicación de Panafricanismo, posible gracias a que el historiador británico Hakim Adi, su autor, cedió los derechos y amigos financiaron la impresión.