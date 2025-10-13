Capital
Deslave por lluvia afectó dos viviendas en Magdalena Contreras
 
Periódico La Jornada
Lunes 13 de octubre de 2025, p. 45

En la demarcación territorial La Magdalena Contreras, la intensa lluvia del viernes por la noche provocó el deslave de la barranca, cuyo material cayó en un predio de la colonia Ixtlahualtongo, donde se ubican dos viviendas habitadas por cuatro familias sin que resultaran personas lesionadas. No fue necesario evacuarlas porque la tierra cayó en el patio, mientras el sentido de un carril del puente El Ermitaño fue cerrado a la circulación en lo que se realizan los trabajos de reparación, señaló el alcalde Fernando Mercado Guaida.

Entrevistado afuera del Congreso de la Ciudad de México antes del primer Informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que el puente, ubicado en la colonia El Ermitaño, que resultó con daños por la tormenta del viernes por la noche, será reparado en los siguientes días, y precisó que los habitantes no están incomunicados.

“Es un puentecito muy pequeño, es en realidad una calle que tiene abajo un pedazo de barranca no profunda”, dijo.

Reciben apoyo

Expuso que las familias afectadas por las lluvias recientes y de hace varias semanas han sido apoyadas en coordinación con autoridades del gobierno capitalino, con la limpieza de sus domicilios, como en el caso de los habitantes de Ix-tlahualtongo, donde serán retirados alrededor de 200 metros cúbicos de tierra, así como unas cinco casas que serán apuntaladas o que se considerarán en el programa de reconstrucción por daños.

Por otra parte, en la demarcación Venustiano Carranza se cuenta con un censo de alrededor de 300 familias afectadas por las lluvias en las colonias Azteca, Progresista, Revolución, Moctezuma y Pensador Mexicano, entre otras.

