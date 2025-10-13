Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 45

En la demarcación territorial La Magdalena Contreras, la intensa lluvia del viernes por la noche provocó el deslave de la barranca, cuyo material cayó en un predio de la colonia Ixtlahualtongo, donde se ubican dos viviendas habitadas por cuatro familias sin que resultaran personas lesionadas. No fue necesario evacuarlas porque la tierra cayó en el patio, mientras el sentido de un carril del puente El Ermitaño fue cerrado a la circulación en lo que se realizan los trabajos de reparación, señaló el alcalde Fernando Mercado Guaida.

Entrevistado afuera del Congreso de la Ciudad de México antes del primer Informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que el puente, ubicado en la colonia El Ermitaño, que resultó con daños por la tormenta del viernes por la noche, será reparado en los siguientes días, y precisó que los habitantes no están incomunicados.