Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 45

Las reparaciones de automóviles por baches aumentaron 33 por ciento respecto del año pasado, siendo la falla más frecuente el daño en la suspensión, cuyo costo de la compostura va de 3 mil pesos en autos básicos, hasta 200 mil pesos en vehículos de alta gama, según reportes de aseguradoras.

De acuerdo con los datos proporcionados, los autos que tienden a sufrir más deterioro al pasar por hundimientos en la ciudad son los sedanes como Platina, Sonic, Mazda 2, Vento, Pointer y Versa, mientras en el caso de los vehículos de alta gama, como BMW o Audi, los precios suelen ser mucho mayores debido a los sistemas de seguridad que poseen, y dependiendo de la intensidad del impacto, derivado de pasar por un bache, puede ocasionar incluso que el auto sea considerado pérdida total.

Respecto de los lugares donde más reportan afectaciones los automovilistas por los hundimientos, señalaron, suelen ser las áreas que están más cercanas a la zona metropolitana, por ejemplo, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Mencionaron que dentro de la cobertura de la póliza se incluyen todos los daños ocasionados por los baches, siempre que el vehículo no presente fallas previas, que de ser el caso se aplica un descuento proporcional; mientras, las reparaciones pueden durar de una semana a 15 días si se cuenta con las refacciones; sin embargo, si éstas no están disponibles, el tiempo puede extenderse hasta un mes.