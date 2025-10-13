▲ Ante el Congreso capitalino, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rindió ayer su primer Informe de gestión. Ahí declaró que “pronto los baches quedarán en la historia”. Foto Cristina Rodríguez

Sandra Hernández García y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Lunes 13 de octubre de 2025, p. 43

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, rindió su primer Informe ante el Congreso de la Ciudad de México, donde anunció la entrega de cinco iniciativas en materia de sistema de cuidados, de género y seguridad.

La primera reforma es para dar legalidad al sistema de cuidados; tres reformas más estarán enfocadas al incremento de sanciones por los delitos de despojo, lesiones agravadas en razón de género y por amenazas. La quinta reforma se enfocará en el combate a la asociación delictuosa.

Brugada llegó a la sede del Congreso alrededor de las 9:30 de la mañana, donde ya la esperaba un grupo de simpatizantes provenientes de varias alcaldías que arribaron desde las 6 de la mañana. Ahí fue montada una megapantalla para transmitir en vivo su Informe. Al llegar a las escalinatas de la sede legislativa, un elenco de danza prehispánica realizó la ceremonia de apertura de los cuatro rumbos y el ritual del encendido del fuego nuevo; y en el vestíbulo del recinto, la mandataria recibió el bastón de mando.

Durante su mensaje, que duró una hora con 20 minutos, sostuvo que “pronto los baches quedarán en la historia”, pues año con año se invertirán recursos en el cambio de la carpeta asfáltica; tan sólo en este mes se destinarán 2 mil 600 millones de pesos. Destacó que “casi hemos erradicado la tala (ilegal) en Topilejo”, como parte de la recuperación de más de 2 mil millones de metros cuadrados de suelo invadido por la mancha urbana.

Al referirse al tema de lluvias, informó que la ciudad ha enfrentado siete precipitaciones torrenciales que han provocado daños a viviendas, por lo que se apoya a 7 mil 700 personas afectadas por las inundaciones.

Críticas constructivas

La mandataria sostuvo que “aunque quieran dividirnos, somos sólo un proyecto”, esto, al descartar divisiones con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Recalcó que su gobierno recibe críticas constructivas, por lo que ofreció a todos los grupos parlamentarios del Congreso “dialogar de manera periódica para construir una agenda común”.