Domingo 12 de octubre de 2025, p. 31

Con la finalidad de definir estrategias para fortalecer la investigación científica, la innovación tecnológica y la vinculación con el sector salud con un enfoque de bienestar social y soberanía científica, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Secretaría de Salud (Ssa) organizaron un encuentro con especialistas en el que abordaron temas clave para el desarrollo de una industria nacional de base tecnológica.

Entre ellos destacan los químico-farmacéuticos, nanotecnología, dosis unitarias, ingeniería de procesos, inteligencia artificial, biomateriales, biosensores y biotecnología.