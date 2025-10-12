Domingo 12 de octubre de 2025, p. 31
Con la finalidad de definir estrategias para fortalecer la investigación científica, la innovación tecnológica y la vinculación con el sector salud con un enfoque de bienestar social y soberanía científica, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Secretaría de Salud (Ssa) organizaron un encuentro con especialistas en el que abordaron temas clave para el desarrollo de una industria nacional de base tecnológica.
Entre ellos destacan los químico-farmacéuticos, nanotecnología, dosis unitarias, ingeniería de procesos, inteligencia artificial, biomateriales, biosensores y biotecnología.
En el encuentro, la secretaria de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, subrayó que México cuenta con capacidades científicas y tecnológicas, además de infraestructura y talento para acompañar desarrollos estratégicos en el sector salud.
Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que actualmente se colabora con el Instituto Politécnico Nacional en temas de vacunación.
También recordó que el pasado 3 de octubre se firmó un compromiso con la Universidad Autónoma Metropolitana para el desarrollo de alimentos funcionales. En el evento también partició el director general de Birmex, Carlos Ulloa.