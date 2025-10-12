Laura Poy Solano

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 31

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que en lo que va del año se han confirmado 11 mil 815 casos de dengue, de los cuales 5 mil 624 corresponden a contagios clasificados como de alarma y grave. Los decesos verificados por pruebas de laboratorio se elevaron a 48.

El más reciente informe semanal para la vigilancia epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología de la Ssa señaló que las entidades con la mayor incidencia de contagios son Sonora, Sinaloa, Veracruz, Jalisco y Michoacán, en las cuales se concentra 53 por ciento de los casos confirmados.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana la Salud (OMS/OPS), la temporada de lluvia es consideradas de riesgo en la transmisión de esta enfermedad.

Además las altas temperaturas favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de los virus que causan dengue, chikungunya y zika.

El reporte de la semana epidemiológica 40 (28 de septiembre al 4 de octubre) detalla que las muertes confirmadas corresponden a los estados de Sinaloa (6), Guerrero (5), Michoacán (4), Morelos (4), Tamaulipas (4), Chiapas (3), Oaxaca (3), Quintana Roo (3), Tabasco (3), estado de México (2), Puebla 2), Veracruz (2), Yucatán (2), Guanajuato (1), Jalisco (1), Nayarit (1), Nuevo León (1) y Querétaro (1).