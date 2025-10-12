C

ontrariando lo que había dicho y redicho, Lula da Silva tuvo su primera conversa con Donald Trump desde que el estadunidense asumió su segunda presidencia el pasado enero, por teléfono. Antes insistía en que sólo admitiría una conversa frente a frente.

La llamada ocurrió el lunes 6 de octubre, a las 10 de la mañana, y ha sido larga: duró media hora. Las negociaciones antes de la llamada fueron mantenidas en total sigilo por ambos presidentes y sus negociadores, y la iniciativa partió de Donald Trump, acorde con las informaciones oficiales divulgadas por Brasilia, lo que llamó la atención no sólo de allegados a Lula, sino de analistas políticos brasileños.

Otro punto que llamó la atención: Lula prefirió hablar de la residencia oficial en Brasilia, y no del despacho presidencial, como si buscara un ambiente más confortable y menos formal.

Lula recordó a su colega que Estados Unidos tiene un importante superávit en sus relaciones con Brasil. A partir de ese punto, pidió a Trump el fin de las sanciones impuestas por Washington a las exportaciones brasileñas mientras no sea concedida una amnistía al desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro, quien a propósito, se encuentra preso y condenado a 27 años de cárcel.

También pidió el fin de sanciones impuestas a varias autoridades brasileñas, como la suspensión de visados para viajar a Estados Unidos. Entre esas autoridades hay desde ministros e integrantes del gobierno hasta miembros del Supremo Tribunal Federal, la instancia máxima de la justicia en Brasil.