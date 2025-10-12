Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 7

Un juez de control determinó que el estudiante del CCH Sur, Lex Ashton, continuará en prisión preventiva al interior del Reclusorio Oriente por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Será hasta el próximo jueves 16 de octubre cuando se defina su situación jurídica, ya que los abogados del imputado se apegaron a la duplicidad del término para conocer los datos de prueba de la carpeta de investigación.

Ayer por la tartde, Lex Ashton fue trasladado desde el penal capitalino a las salas orales que se encuentran en la calle Doctor Lavista, en la colonia Doctores, lugar en el que se desarrolló la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión.

Durante el acto, el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina formuló la imputación por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Sin embargo, la defensa del imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se defina su situación jurídica, por lo que el jueves de la próxima semana será cuando el impartidor de justicia defina si lo vincula o no a proceso.

Lex Ashton sufre eventos sicóticos: abogado

Al término de la audiencia, el abogado del imputado, David Retes, señaló que su cliente tiene eventos sicóticos y que no se encuentra bien de salud. Sin proporcionar más detalles de la audiencia, refirió que es un caso complicado, por lo que solicitaron la duplicidad de término para conocer la carpeta de investigación.