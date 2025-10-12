Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 7

Las autoridades mexicanas asestaron un duro golpe ayer a la organización delictiva sueca Dalen (Dalennätverket), tras detener a uno de sus principales líderes, identificado como Mikael Tenezos alias Greken (El Griego, en español), quien dirigía en Quintana Roo, un grupo criminal dedicado al lavado de dinero a través de la construcción y alquiler de propiedades de alto nivel de dicho estado en Cancún, y Mérida, Yucatán

Según reportes del gabinete de seguridad mexicano, Tenezos fue detenido durante un operativo realizado de manera conjunta por elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de autoridades locales.

El gobierno mexicano informó que Mikael Michalis Ahlstrom Tenezos de 27 años, alias El Griego, es un “generador de violencia en Europa dedicado al tráfico de armas y droga, así como al lavado de dinero.