Política
Ver día anteriorDomingo 12 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/12. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Detienen a uno de los líderes de banda sueca en QR por lavado/
S iguiente
 
Detienen a uno de los líderes de banda sueca en QR por lavado

El Griego participó en blanqueamiento de capitales en el sector inmobiliario

 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2025, p. 7

Las autoridades mexicanas asestaron un duro golpe ayer a la organización delictiva sueca Dalen (Dalennätverket), tras detener a uno de sus principales líderes, identificado como Mikael Tenezos alias Greken (El Griego, en español), quien dirigía en Quintana Roo, un grupo criminal dedicado al lavado de dinero a través de la construcción y alquiler de propiedades de alto nivel de dicho estado en Cancún, y Mérida, Yucatán

Según reportes del gabinete de seguridad mexicano, Tenezos fue detenido durante un operativo realizado de manera conjunta por elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de autoridades locales.

El gobierno mexicano informó que Mikael Michalis Ahlstrom Tenezos de 27 años, alias El Griego, es un “generador de violencia en Europa dedicado al tráfico de armas y droga, así como al lavado de dinero.

Foto
▲ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Marina-Armada contribuyeron a su detención.Foto tomada de la cuenta de X de García Harfuch

Además lidera al grupo criminal Dalen y cuenta con una orden de arresto y ficha roja emitidas por Interpol”. La SSPC también informó de la detención de Tomás Alejandro Quibrera Romero, principal operador logístico y financiero de Mikael; a ambos se les incautó droga.

“Resultado de nuestras investigaciones, se identificó una red de personas encabezada por Tomás Alejandro Quibrera Romero, dedicadas al lavado de dinero para Tenezos y su principal círculo operativo localizado en México, indicó la secretaría. .

El grupo criminal Dalen (Dalennätverket, en sueco) es una red criminal que opera principalmente en las ciudades de Dalen y Skarpnäck, ubicadas al sur de Estocolmo.

S iguiente
Subir al inicio del texto