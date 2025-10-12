Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 6

La organización Stop U.S. Arms to Mexico, que ha acompañado las demandas interpuestas por el gobierno de México en tribunales estadunidenses contra fabricantes y distribuidores de armas acusados de facilitar el tráfico ilegal hacia territorio mexicano, condenó la reciente decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anular una norma que regulaba las exportaciones de armas de fuego.

La medida, anunciada el 29 de septiembre por el Departamento de Comercio de EU revoca las restricciones impuestas durante el gobierno de Joe Biden, que limitaban las exportaciones de armas semiautomáticas a 36 países considerados de “alto riesgo” y acortaban la duración de las licencias de exportación.

En su comunicado, el Departamento de Comercio argumentó que la decisión busca “restaurar el sentido común en los controles de exportación” y “fortalecer la competitividad” de su industria armamentista.