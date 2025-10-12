▲ “Ballenas sí, gaseras no”, una de las consignas de la protesta. Foto Sergio Hernández

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 5

Frente a la crisis climática global, un grupo de activistas de distintas organizaciones y colectivos ambientales realizaron ayer una marcha en la Ciudad de México para exigir un alto a los megaproyectos, los despojos y a la criminalización de las personas defensoras del territorio.

Sequías que dejan sin agua a miles de poblaciones; huracanes más violentos, incendios que arrasan bosques y olas de calor que ponen en riesgo la salud y la vida, son fenómenos que evidencian la gravedad del cambio climático, advirtieron.

En la Primera Marcha por el Clima, la Vida y el Futuro, que partió ayer de la Estela de Luz al Monumento a la Revolución, docenas de jóvenes reclamaron que la violencia contra las comunidades que defienden su territorio es consecuencia de un modelo económico que prioriza la ganancia sobre la vida; “así persiste la impunidad ante Grupo México” en el río Sonora, señalaron.

Refirieron que tan sólo en 2024, México registró 25 asesinatos y más de 300 agresiones contra personas defensoras del medio ambiente. “Esta violencia está ligada a intereses empresariales, financieros, y estatales que buscan imponer un modelo extractivista por encima de la vida y la tierra”, manifestaron.

Al ritmo de batucadas y el grito de las consignas “Ballenas sí, gaseras no” o “fuera Saguaro”, demandaron al gobierno mexicano la cancelación definitiva del proyecto Saguaro de Gas Natural Licuado, perteneciente a la empresa estadunidense Mexico Pacific, en Sonora.