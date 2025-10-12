Hoy se celebra el Día de la Nación Pluricultural

H

oy se conmemora el Día de la Nación Pluricultural, fecha para rendir honores a la diversidad y grandeza de los pueblos originarios y afromexicanos. Este reconocimiento se hizo oficial desde 2020, gracias a la iniciativa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien buscaba visibilizar el legado de estos pueblos, los cuales forman parte de la identidad nacional.

Según la Comisión Nacional de Zonas Áridas, en México hay 68 pueblos indígenas y 68 lenguas originarias, con 364 variantes de las mismas, lo que refleja una gran pluralidad lingüística y cultural. Además, el Inegi señala que la población afrodescendiente representa 2.4 por ciento de la población, mientras los habitantes que se autoadscriben como indígenas son 19.4 por ciento de la población. ¡Viva nuestra nación pluricultural, libre y soberana!

Javier Rivera R.

Corina Machado, un “instrumento fascista”

Corina Machado es un instrumento fascista del trumpismo para devastar y robar a Venezuela su petróleo, vastísima riqueza de ese país.

Es una vergüenza mundial otorgarle el Nobel de la Paz a esa golpista, quien ha pedido descaradamente la invasión gringa a Venezuela. Asimismo es una vergüenza mundial que Suecia se preste a esa inmundicia y retumbe en sus cimientos la putrefacción más infinita por su complicidad con el imperio estadunidense y por una absoluta falta de respeto al pueblo venezolano.

Cabe señalar que el abismo de la intolerancia y de la sinrazón arrastra a la UNAM al felicitar a la fascista premiada.

José Lavanderos

“Nobel a la violencia”

Se puede denominar como el Nobel a la violencia y no a la paz. Parecía que era una broma y en realidad es una burla. La señora Corina Machado llamó a sancionar a su propio país, afectando la vida de millones de personas. Ha llamado a la intervención extranjera, promovido sabotajes y provocado la pérdida de vidas.

Qué paradoja, un premio Nobel de la Paz a una persona violenta y vendepatrias. Se trata, a todas luces, de un movimiento geoestratégico para beneficio de quienes ansían arrebatar el petróleo de Venezuela, país que tiene la mayor reserva del mundo.

Eduardo del Castillo V.

Comité otorga premio de la paz por intereses políticos

Surgen agrias discusiones sobre el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a la política venezolana María Corina Machado. Habrá quienes descalifiquen y habrá quienes aplaudan tal decisión. En mi opinión, es una pena que hasta el Premio Nobel de la Paz otorgado por el Comité ya se haya contagiado de intereses, posturas e ideologías políticas.

Ernesto Arnoux

Golpe de realidad al Tri a meses del Mundial

Efectivamente, la goleada 4-0 propinada por la selección colombiana al Tri a unos meses del Mundial es un golpe de realidad verdaderamente frustrante por la enorme diferencia entre las selecciones: mientras la colombiana hizo alarde de efectividad y capacidad goleadora, la mexicana lo único que exhibió es incapacidad de armar una sola jugada que hiciera concebir esperanza. Lo único que queda es resignarnos a aplaudir a equipos de otras naciones porque el nuestro está verdaderamente para llorar. Lástima por la afición que siempre espera buenos resultados. Porque de acuerdo a lo que se vio hoy, seguirá esperando.