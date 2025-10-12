P

oco antes de empezar a retirar a sus fuerzas de la franja de Gaza, el régimen de Tel Aviv ordenó la total destrucción del hospital pediátrico Al-Rantizi, en lo que constituye la culminación de la devastación del sistema de salud en ese martirizado enclave. La semana pasada, la revista médica The Lancet publicó un análisis sobre lo que ha constituido, a lo largo de dos años, un “ataque deliberado contra la infraestructura y el personal sanitario” que se traduce en 772 ataques a la atención médica, mil 500 trabajadores de la salud asesinados y 94 por ciento de los hospitales dañados o destruidos. Todo ello, ante una población traumatizada y con cientos de miles de lisiados, desnutridos y lesionados en todas las maneras imaginables que requieren con urgencia de atención médica y hospitalaria en una infinidad de especialidades.

En este contexto, el bombardeo del hospital Al-Rantizi, rúbrica del genocidio que Israel ha venido perpetrando en Gaza, exhibe en toda su inhumanidad al régimen que encabeza Benjamin Netanyahu y obliga a preguntarse si la paz es una posibilidad real sin llamar a cuentas a los gobernantes israelíes por los crímenes de guerra que han venido cometiendo ante los ojos del mundo. El hecho es que, si Tel Aviv logra la impunidad para quienes planificaron, ordenaron, coordinaron y ejecutaron la inconmensurable e implacable destrucción humana y material en Gaza, ellos y sus sucesores podrán repetir acciones semejantes en el momento en que lo consideren oportuno o posible.