Domingo 12 de octubre de 2025, p. 22

Tolemaida. El ejército de Colombia presentó esta semana su primer batallón de drones para combatir a grupos armados como las guerrillas, el narcotráfico y la minería ilegal, que utilizan esa tecnología contra uniformados y civiles en una modalidad que transformó el conflicto. El alto mando militar asegura que es un batallón inédito en América Latina.

En la base militar aérea de Tolemaida, principal centro de entrenamiento de la fuerza pública del país, se exhibió un grupo de drones dotados de inteligencia artificial capaces de identificar rostros, seguir vehículos y sobrevolar hasta 45 kilómetros.

A partir del año pasado, guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, desarrollaron un método para atacar “de forma artesanal, pero muy rápida”, con drones modificados de forma casera para soltar explosivos, explicó el general Carlos Padilla, comandante de la división de aviación del ejército. En año y medio van más de 350 ataques, que han dejado 15 uniformados muertos y unos 170 heridos. Las fuerzas armadas esperan que 400 pilotos, con un número equivalente de drones, integren una base especializada que será construida en el departamento de Boyacá (centro del país).