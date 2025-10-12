Ap

Domingo 12 de octubre de 2025

Washington. El presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Guerra utilizar “todos los fondos disponibles” para asegurar que el personal militar reciba su pago el próximo miércoles, pese al cierre del gobierno, luego de que la Casa Blanca inició despidos masivos de aproximadamente 750 mil trabajadores federales.

La medida eliminó uno de los puntos de presión que podría haber obligado al Congreso a aprobar la asignación de fondos federales, por lo que el cierre del gobierno –en su undécimo día– se extenderá una tercera semana y posiblemente más.

No obstante, no hay una medida similar para los empleados federales que también están laborando sin paga, mientras miles están siendo despedidos durante la interrupción de las operaciones gubernamentales. La oficina de presupuesto de la Casa Blanca comenzó las destituciones el viernes.

Trump culpó a los demócratas, y aseguró que usa su autoridad de comandante en jefe para ordenar al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que “use todos los fondos disponibles para que nuestras tropas sean pagadas el 15 de octubre (…) Hemos identificado fondos para hacer esto, y el secretario Hegseth los usará para pagar a nuestras tropas”.

No dijo de dónde obtendrá el dinero, pero un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca declaró que se usarán unos fondos del Pentágono.

Son alrededor de 8 mil millones de dólares de fondos no obligados de investigación, desarrollo, pruebas y evaluación del último año fiscal que se utilizarán para emitir los cheques de pago a militares, “en caso de que la interrupción de fondos continúe después del 15 de octubre”.