Reuters y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 21

París. El recién relegido primer ministro francés, Sébastien Lecornu, dispone de este fin de semana para conformar el gobierno, para lo cual nuevamente está en busca de consensos que satisfagan al parlamento.

Lecornu calificó de “ridículo el espectáculo que todo el mundo político está dando desde hace varios días”, e instó a los partidos políticos a superar sus diferencias para aprobar un presupuesto antes de finales de año, un paso crucial para controlar el creciente déficit fiscal de Francia.

“Me estoy fijando una misión bastante clara, y entonces: o las fuerzas políticas me ayudarán y trabajaremos juntos para lograrlo, o no lo harán”, expuso, al tiempo de agregar que “se trata de cómo garantizar que el 31 de diciembre haya un presupuesto para la seguridad social y un presupuesto para el Estado”.

En su primera intervención desde que el presidente Emmanuel Macron lo volvió a nombrar como jefe del gobierno, Lecornu declaró en la comuna L’Haÿ-les-Roses de la región parisina que “todos los debates son posibles siempre que sean realistas”, al señalar una posible flexibilidad en una demanda clave de los partidos de izquierda en torno a la controvertida reforma de pensiones del presidente.