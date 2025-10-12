Reforma a pensiones, punto de controversia
“Todos los debates son posibles siempre que sean realistas”, propone Sébastien Lecornu
Domingo 12 de octubre de 2025, p. 21
París. El recién relegido primer ministro francés, Sébastien Lecornu, dispone de este fin de semana para conformar el gobierno, para lo cual nuevamente está en busca de consensos que satisfagan al parlamento.
Lecornu calificó de “ridículo el espectáculo que todo el mundo político está dando desde hace varios días”, e instó a los partidos políticos a superar sus diferencias para aprobar un presupuesto antes de finales de año, un paso crucial para controlar el creciente déficit fiscal de Francia.
“Me estoy fijando una misión bastante clara, y entonces: o las fuerzas políticas me ayudarán y trabajaremos juntos para lograrlo, o no lo harán”, expuso, al tiempo de agregar que “se trata de cómo garantizar que el 31 de diciembre haya un presupuesto para la seguridad social y un presupuesto para el Estado”.
En su primera intervención desde que el presidente Emmanuel Macron lo volvió a nombrar como jefe del gobierno, Lecornu declaró en la comuna L’Haÿ-les-Roses de la región parisina que “todos los debates son posibles siempre que sean realistas”, al señalar una posible flexibilidad en una demanda clave de los partidos de izquierda en torno a la controvertida reforma de pensiones del presidente.
Ley presupuestaria
Mañana, el centroderechista debe presentar un proyecto de ley presupuestaria, primero al consejo de ministros y el mismo día al parlamento, por lo que, como mínimo, los ministros responsables de las finanzas, el presupuesto y la seguridad social deben estar nombrados .
Ni el palacio del Elíseo ni la oficina de Lecornu dieron indicaciones inmediatas sobre cuándo podría nombrar a su gabinete o quién estaría en él.
La inestabilidad política en Francia se agravó el 6 de octubre pasado cuando Lecornu dimitió apenas 14 horas después de dar a conocer su gabinete, cuya composición provocó malestar en el partido conservador Los Republicanos (LR), sus socios de gobierno.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los partidos opositores afirmaron que buscarán la censura de Lecornu, los socialistas se convirtieron en un elemento clave para la continuidad del primer ministro, el tercero que cayó en 10 meses, para luego ser nuevamente designado por Macron.