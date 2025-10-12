Domingo 12 de octubre de 2025, p. 20
Beirut. Israel perpetró intensos ataques aéreos en el sur de Líbano durante la madrugada de ayer que dejaron dos muertos y siete heridos, en operaciones que la cancillería libanesa calificó de “una flagrante violación de la Resolución 1701” del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y del “acuerdo de cese de las hostilidades, los cuales el régimen de Tel Aviv incumple continuamente”.
El gobierno israelí argumentó que sus fuerzas “golpearon y destruyeron infraestructura terrorista de Hezbollah (…) donde se utilizaba maquinaria de ingeniería para restaurar las edificaciones terroristas”.
“Estos ataques lastran los esfuerzos nacionales del ejército para aplicar su plan para limitar las armas a las fuerzas de seguridad legítimas y mantener la seguridad y la estabilidad en el sur de Líbano”, declaró Beirut.
La guerra con Israel comenzó cuando Hezbollah comenzó a disparar cohetes a través de la frontera que comparten el 8 de octubre de 2023, en apoyo a Hamas, un día después de su letal asalto en el sur del territorio israelí que desató la ofensiva en Gaza y terminó a finales de noviembre pasado con un alto el fuego mediado por Estados Unidos.
Más de 4 mil personas asesinadas en Líbano, incluidos cientos de civiles, así como la destrucción calculada en 11 mil millones de dólares por el Banco Mundial, fueron el resultado de 14 meses de hostilidades, mientras en Israel perdieron la vida 127 personas, de las cuales 80 eran soldados.
Sin embargo, los ataques de Tel Aviv continuaron bajo el argumento de que el grupo libanés, respaldado por Irán, intenta reconstruir sus capacidades seriamente disminuidas durante el conflicto.