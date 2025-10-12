Ap, Sputnik y Europa Press

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 20

Beirut. Israel perpetró intensos ataques aéreos en el sur de Líbano durante la madrugada de ayer que dejaron dos muertos y siete heridos, en operaciones que la cancillería libanesa calificó de “una flagrante violación de la Resolución 1701” del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y del “acuerdo de cese de las hostilidades, los cuales el régimen de Tel Aviv incumple continuamente”.

El gobierno israelí argumentó que sus fuerzas “golpearon y destruyeron infraestructura terrorista de Hezbollah (…) donde se utilizaba maquinaria de ingeniería para restaurar las edificaciones terroristas”.

“Estos ataques lastran los esfuerzos nacionales del ejército para aplicar su plan para limitar las armas a las fuerzas de seguridad legítimas y mantener la seguridad y la estabilidad en el sur de Líbano”, declaró Beirut.