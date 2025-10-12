▲ La diplomática italiana llama la atención sobre la responsabilidad de la comunidad internacional en las atrocidades de Israel. “Si esto fuera la escena de un crimen, Palestina tendría nuestras huellas”, enfatiza. Foto archivo Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 20

Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, es una de las voces más críticas a la ofensiva de Israel contra la franja de Gaza. Denunció de forma intensa que el régimen de Tel Aviv perpetró apartheid y genocidio; defendió el derecho del pueblo de Palestina a la resistencia en pos de su autodeterminación, postura que la convirtieron en blanco de ataques y sanciones del principal aliado del primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La abogada y académica italiana, de 48 años, fue nombrada relatora de la ONU en mayo de 2022, un año y medio antes del ataque de Hamas a Israel que detonó la ofensiva castrense de Tel Aviv contra Gaza, en una época en la cual la atención mediática sobre el conflicto era prácticamente nula.

Denuncias documentadas

En noviembre de 2023, publicó su libro Yo acuso, en el cual mostró que este conflicto no comenzó con el ataque de Hamas a Israel, sino que fue creciendo desde 1967 debido a la presencia ilegal israelí en los territorios palestinos.

El libro reúne sus tres primeros informes ante la ONU en los cuales denunció, de manera documentada, la situación de apartheid y de ocupación neocolonial impuesta por Tel Aviv al pueblo palestino. También condenó la incursión de las milicias de Hamas en el sur del territorio israelí, que terminó con mil 200 muertos y la toma de 250 rehenes: “El ataque del 7 de octubre, Hamas, el terrorismo”, es uno de los capítulos.

Albanese es licenciada en Derecho por la Universidad de Pisa y tiene una maestría en Derechos Humanos por la de SOAS de Londres; actualmente es doctorante en Derecho Internacional de los Refugiados, en la Facultad de Derecho en Ámsterdam.

En el informe Anatomía de un genocidio, publicado en julio de 2024 luego de seis meses de observación, identificó patrones de conducta del ejército israelí en Gaza que definió como “actos de exterminio” por el alto número de víctimas, la destrucción de la infraestructura vital y el sufrimiento físico y mental causado con la intención de llegar a ese propósito.

“Empecé a recibir amenazas de muerte más graves y contra mi familia tras la publicación (del informe)”, declaró Albanese al periódico El País.

“Israel dio la orden de destruir y erradicar a la población de Gaza”, luego de identificar a todos los palestinos como “terroristas miembros de Hamas (...) Esta no es la manera de conducir una guerra, sino de justificar un genocidio”, sentenció.

Tel Aviv había tomado cada vez más tierra, desplazando a más palestinos y sometiéndolos a un proceso de deshumanización, afirma la diplomática. Pero el ataque del 7 de octubre “le facilitó la oportunidad de cometer un genocidio”, porque “vio la oportunidad de avanzar rápidamente en su plan de conquista”, no sólo en Gaza, sino también en Cisjordania, afirmó en entrevista con ONU Noticias hace un año.

La cifra de muertos en el enclave costero supera los 67 mil y la destrucción de la infraestructura civil es inmensa, mientras en Cisjordania fueron asesinados alrededor de mil palestinos, demolidas cientos de casas, negocios, red hídrica, hospitales y detenidas 11 mil personas.