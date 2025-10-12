▲ Steve Witkoff, representante de Estados Unidos en Medio Oriente (centro), Ivanka Trump (hija del mandatario) y su esposo, Jared Kushner, durante su presentación ante unas 400 mil personas en la Plaza de los Rehenes. Foto Afp

Afp, Ap, Europa Press y De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 19

Tel Aviv., El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, la hija del mandatario Ivanka y su esposo, Jared Kushner, se dirigieron ayer en Tel Aviv a miles de congregados en la Plaza de los Rehenes, que corearon: “¡gracias Trump!” y abuchearon al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Witkoff habló ante una multitud que lo aclamaba, y agradeció a Trump, a Kushner, a los líderes árabes y musulmanes, a Netanyahu y a las familias de los rehenes por su papel en el cierre del acuerdo de alto el fuego y para la liberación de los retenidos que se mantienen cautivos en Gaza.

El emisario describió al republicano como “el mejor presidente en toda la historia de Estados Unidos y el mejor del mundo”, en contraste, resonaron abucheos cuando se refirió al premier israelí, quien es acusado por los familiares de los rehenes de bloquear los esfuerzos para lograr la liberación.

“He soñado con esta noche durante mucho tiempo. Esta es la vista más poderosa. Los corazones laten como uno solo reunidos aquí en Tel Aviv por la paz, por la unidad y por la esperanza de este lugar sagrado que llamamos Plaza de los Rehenes. Sólo desearía que el presidente estuviera aquí”, afirmó Witkoff frente a las 400 mil personas que se concentraron en el lugar.

Kushner intervino para agradecer a Witkoff por llevar a cabo esta “tarea imposible” y agregó que “trabajar con el presidente Trump en esto, su compromiso de lograr la paz, de ver a los rehenes regresar a casa, a Israel seguro y a salvo, y de observar a todo el Medio Oriente estable y próspero, es incomparable”, mientras la multitud coreaba: “Gracias Trump”.

En esta misma línea, la hija de Trump, Ivanka, tomó el micrófono y señaló que está “asombrada” por la “fuerza y convicción” de las familias de los cautivos israelíes. “Y el presidente quería que yo compartiera… que él los ve, los escucha, los apoya, siempre, siempre”, lo que reavivó los cánticos hacia Trump.

Previo a su discurso, el ejército israelí informó que Witkoff y Kushner visitaron la franja de Gaza.

Un alto mando de Hamas declaró que la liberación de 48 rehenes, en su mayoría israelíes, comenzará el próximo lunes.