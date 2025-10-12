Isa Guarneros /La Jornada de Oriente

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 26

Un tractocamión de doble remolque, con dos cisternas de petróleo crudo, presuntamente se quedó sin frenos y chocó contra un camión de carga que circulaba a menor velocidad, que a su vez se impactó contra una camioneta la mañana de ayer en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 72. La pipa volcó y ocasionó un incendio, que alcanzó a la unidad de carga; la columna de humo fue visible a varios kilómetros de distancia. Autori-dades informaron que el conduc-tor, identificado como Ricardo, de 39 años, permanece en el Hospital Integral de San Martín Texmelu-can. Su estado de salud se reporta grave, debido a quemaduras de tercer grado en 50 por ciento de su cuerpo. Además, debido al derrame de hidrocarburo, una vivienda ubicada a un costado de la autopista fue alcanzada por las llamas y quedó completamente destruida.