Incendio en la México-Puebla por choque de pipa con camión de carga
Foto
Foto Cuartoscuro
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2025, p. 26

Un tractocamión de doble remolque, con dos cisternas de petróleo crudo, presuntamente se quedó sin frenos y chocó contra un camión de carga que circulaba a menor velocidad, que a su vez se impactó contra una camioneta la mañana de ayer en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 72. La pipa volcó y ocasionó un incendio, que alcanzó a la unidad de carga; la columna de humo fue visible a varios kilómetros de distancia. Autori-dades informaron que el conduc-tor, identificado como Ricardo, de 39 años, permanece en el Hospital Integral de San Martín Texmelu-can. Su estado de salud se reporta grave, debido a quemaduras de tercer grado en 50 por ciento de su cuerpo. Además, debido al derrame de hidrocarburo, una vivienda ubicada a un costado de la autopista fue alcanzada por las llamas y quedó completamente destruida.

