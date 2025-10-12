Domingo 12 de octubre de 2025, p. 26
Chilpancingo, Gro., Integrantes de la diócesis Chilpancingo-Chilapa realizaron ayer una caravana motorizada por la paz, en memoria del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, desaparecido el pasado 5 de octubre y localizado muerto un día después en un paraje del municipio de Eduardo Neri.
La caravana, en la que participaron alrededor de 50 vehículos, comenzó a las 9:30 de la mañana. La encabezaron el director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, Jorge Atilano González Candia; el párroco de la iglesia de la Santa Cruz, Gamaliel Villalobos Medina, y el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello.
El recorrido se inició en el Hospital General de Chilpancingo rumbo al Santuario de los Mártires San David y San Margarito, ubicado en la colonia Atlitenco de Altamira.
Los automotores transitaron por las avenidas principales de la capital del estado hacia el retorno del bulevar Chilpancingo-Petaquillas.
Al concluir, uno de los clérigos expresó que “esta caravana no es en contra de nadie, es a favor de todos. Es un clamor para todos, especialmente aquellos que han sido lastimados, golpeados y acechados por la violencia”.
La Iglesia “busca la paz con justicia”
Agregó que “como Iglesia nunca toleraremos un acto de violencia y de injusticia para nadie y siempre levantaremos la voz. La muerte del padre Bertoldo no será en vano; hoy como institución estamos más comprometidos para buscar la paz con justicia”.
El viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la detención de Miguel Ángel N por su probable relación con el asesinato del párroco. Precisó que tras obtener la orden de aprehensión en su contra, los efectivos lo ubicaron en el municipio de Chilpancingo, le marcaron el alto y llevaron a cabo su aprehensión.
Estrada, titular de la parroquia de San Cristóbal en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, fue asesinado y su cuerpo encontrado en las inmediaciones de un camino de terracería en el paraje Milpillas, a un costado de la carretera federal Iguala-Chilpancingo.