Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 26

Chilpancingo, Gro., Integrantes de la diócesis Chilpancingo-Chilapa realizaron ayer una caravana motorizada por la paz, en memoria del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, desaparecido el pasado 5 de octubre y localizado muerto un día después en un paraje del municipio de Eduardo Neri.

La caravana, en la que participaron alrededor de 50 vehículos, comenzó a las 9:30 de la mañana. La encabezaron el director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, Jorge Atilano González Candia; el párroco de la iglesia de la Santa Cruz, Gamaliel Villalobos Medina, y el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello.

El recorrido se inició en el Hospital General de Chilpancingo rumbo al Santuario de los Mártires San David y San Margarito, ubicado en la colonia Atlitenco de Altamira.

Los automotores transitaron por las avenidas principales de la capital del estado hacia el retorno del bulevar Chilpancingo-Petaquillas.

Al concluir, uno de los clérigos expresó que “esta caravana no es en contra de nadie, es a favor de todos. Es un clamor para todos, especialmente aquellos que han sido lastimados, golpeados y acechados por la violencia”.