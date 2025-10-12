De La Redacción

Domingo 12 de octubre de 2025

Un grupo de delincuentes con rifles de alto poder se apoderó ayer de seis vehículos y una plataforma de tráiler que cruzaron en distintos puntos de la carretera Pátzcuaro-Tzintzuntzan, dispararon a las unidades y luego prendieron fuego a una de ellas.

Además, lanzaron dos drones con explosivos que cayeron en una caseta de vigilancia del municipio de Ario de Rosales. No se reportaron lesionados, informaron fuentes policiacas.

Tras recibir un reporte, alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado, elementos de la Guardia Civil y policías municipales de Quiroga y Tzintzuntzan arribaron a la desviación de Sanabria, donde encontraron un autobús de turismo y dos vehículos particulares baleados.

Kilómetros más adelante, en las inmediaciones de la localidad de Bonilla, los uniformados localizaron una plataforma de tráiler y una camioneta incendiada.

Bomberos llegaron al sitio para sofocar el fuego; en tanto, las dos áreas fueron resguardadas por agentes locales para que la fiscalía regional inicie las investigaciones, toda vez que se localizaron en el lugar de los bloqueos múltiples casquillos percutidos.

En tanto, criminales lanzaron dos drones con explosivos en un puesto de vigilancia. Sólo detonó uno en la comunidad de El Habillal, conocida como La Barricada, en Ario de Rosales. No hubo lesionados, debido a que la caseta está construida con concreto, señalaron autoridades.