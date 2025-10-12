Domingo 12 de octubre de 2025, p. 26
Un grupo de delincuentes con rifles de alto poder se apoderó ayer de seis vehículos y una plataforma de tráiler que cruzaron en distintos puntos de la carretera Pátzcuaro-Tzintzuntzan, dispararon a las unidades y luego prendieron fuego a una de ellas.
Además, lanzaron dos drones con explosivos que cayeron en una caseta de vigilancia del municipio de Ario de Rosales. No se reportaron lesionados, informaron fuentes policiacas.
Tras recibir un reporte, alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado, elementos de la Guardia Civil y policías municipales de Quiroga y Tzintzuntzan arribaron a la desviación de Sanabria, donde encontraron un autobús de turismo y dos vehículos particulares baleados.
Kilómetros más adelante, en las inmediaciones de la localidad de Bonilla, los uniformados localizaron una plataforma de tráiler y una camioneta incendiada.
Bomberos llegaron al sitio para sofocar el fuego; en tanto, las dos áreas fueron resguardadas por agentes locales para que la fiscalía regional inicie las investigaciones, toda vez que se localizaron en el lugar de los bloqueos múltiples casquillos percutidos.
En tanto, criminales lanzaron dos drones con explosivos en un puesto de vigilancia. Sólo detonó uno en la comunidad de El Habillal, conocida como La Barricada, en Ario de Rosales. No hubo lesionados, debido a que la caseta está construida con concreto, señalaron autoridades.
En otro hecho, un hombre de alrededor de 40 años y una mujer de 34 fueron localizados sin vida en una brecha que comunica la colonia La Aldea, ubicada al norte de Morelia. Los occisos fueron agredidos a balazos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Comerciante ultimado al grabar un video
En Guanajuato, el vendedor de helados José Guadalupe Casas Rodríguez murió a causa de las heridas que sufrió al ser agredido con arma de fuego cuando grababa un video para denunciar las malas condiciones de la carretera de la comunidad de Urireo, en Salvatierra.
En Morelos, fuerzas estatales y federales aseguraron en Yautepec un narcolaboratorio donde se producían metanfetamina y cristal, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El sitio operaba “en cuatro instalaciones camufladas entre la maleza” y fue localizado, según el gobierno del estado, por una denuncia anónima que recibieron al 089.
El predio donde operaba contaba con conexiones eléctricas improvisadas, mangueras de suministro de agua conectadas a aljibes tipo alberca camuflados, con capacidad de 7 mil litros cada uno, y una fosa séptica, precisó.