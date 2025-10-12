Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 25

Poza Rica, Ver., “Si pudimos construir un departamento, seguro podremos hacer dos”, señaló con esperanza Juan Carlos Espinoza, rodeado de sus pertenencias dañadas y el lodo que dejó la inundación provocada por el desbordamiento del río Cazones, luego de las lluvias de los días recientes.

En su rostro hay miedo al recordar la forma en que tuvo que huir del agua, y con el cuerpo encorvado por el dolor de barrer kilos de desechos muestra el interior de su casa. Revisa bolsas y mochilas en busca de algunos pesos olvidados, pero no encuentra nada.

Su domicilio, un departamento en la planta baja de la unidad habitacional Los Laureles, en Poza Rica, es una imagen que se repite cientos de veces, donde el agua alcanzó niveles nunca antes vistos.

Incluso algunos hombres mayores, que vivieron en carne propia la inundación de 1999, aseguran que jamás habían visto tanta destrucción y dolor por un desastre natural.

“Nunca”, dicen, “el agua había subido hasta más de siete metros; nunca las corrientes habían arrastrado carros como si fueran basura por la calle ni se habían sentido tan olvidados por el gobierno”.

Aseguran que la alerta por el crecimiento del río Cazones y su golpe de agua nunca llegó a sus oídos, y por lo tanto fue imposible poner a salvo lo poco o mucho que había en sus viviendas. Algunos de los habitantes ni siquiera salvaron la vida.

“No escuchamos la alarma, no oímos nada. Cuando desperté, le dije a mi esposa: acabamos de perder el carro. Pero eso era lo de menos: el agua ya iba a la mitad de la planta baja y en poco tiempo casi llegó al primer piso”, relató un hombre de más de 60 años con bigote blanco, que solicitó no ser identificado por su nombre.