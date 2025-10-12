Fernando Camacho Servín

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 25

Poza Rica, Ver., Un día después de las devastadoras inundaciones en gran parte de Poza Rica, ayer comenzó para miles de habitantes de esta ciudad veracruzana la lenta y ardua tarea de remover los escombros de sus casas, hacer el recuento de las pérdidas y tratar de recomponer todo lo que la crecida del agua destruyó.

Es una labor, dicen, que ellos han tenido que hacer por su cuenta, con sus propios recursos, ante la intervención tardía o de plano nula de la Guardia Nacional, la Marina y otras instituciones de seguridad, que en las horas más complicadas de la emergencia simplemente no acudieron a ayudarlos.

En un recorrido realizado por este diario en algunas de las colonias más cercanas al río Cazones, cuyo desbordamiento provocó la inundación de la ciudad, se pudo documentar que los vecinos enfrentan los daños con mezcla de enojo, resignación y tristeza. Hay, sobre todo, mucha rabia ante las declaraciones de la gobernadora, Rocío Nahle, quien afirmó en un inicio que dicho cuerpo de agua sólo se había desbordado “ligeramente” y por el hecho de que en una foto que apareció en redes sociales asegura que se encontraba atendiendo a la población afectada, pero con los zapatos limpios.

En muchas calles pueden verse aquí y allá decenas de autos volteados sobre el toldo o en las posiciones y sitios más extraños donde la fuerza del agua los arrojó. Hay muebles, colchones y electrodomésticos por doquier, echados a perder por el agua y el lodo. Sólo las colonias más lejanas al río, situadas en las zonas más altas, se salvaron de los cortes de electricidad que afectaron a la mayor parte de la ciudad.

Aceite negro y viscoso

También, como en la colonia 27 de Septiembre, hay perros, gatos y hasta pequeñas lagartijas empapados de fango y productos de petróleo, que dejaron las casas impregnadas de un aceite negro y viscoso, cuyo fuerte olor se hace notar.

Urbano Martínez y su familia han vivido desde hace casi 50 años en ese asentamiento, y aunque las inundaciones no les son del todo ajenas –por estar a unos metros de un arroyo alimentado por el río Cazones–, no recuerdan ninguna otra de esta magnitud, ni siquiera la de 1999.

El nivel del agua se elevó tanto y tan rápido, narró, que llegó fácilmente a siete metros de altura, para alcanzar el techo del segundo piso de la casa que comparte con sus hermanas, su madre y sus sobrinos, donde una ola de agua mezclada con chapopote dañó o se llevó casi todo a su paso.