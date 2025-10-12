De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 23

Ante los estragos que provocaron las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, el Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y garantizó que “a nadie dejaremos desamparado”; a la población damnificada “no le faltará nada”.

Al continuar ayer atendiendo la emergencia desde Palacio Nacional, la mandataria expresó su solidaridad y apoyo “a todas las personas que perdieron un familiar”. Hasta las 22 horas, el número de fallecidos, según el informe del gobierno federal, ascendía a 42 y 27 desaparecidos.

Sheinbaum Pardo ratificó que “una vez que se atienda la emergencia, se iniciarán los censos para el apoyo a la población” y agregó que trabajan en las medidas preventivas por la tormenta tropical Raymond en el Pacífico.

A las 12:30 horas, la mandataria sostuvo una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil, los gobernadores de Veracruz, Rocío Nahle; Hidalgo, Julio Menchaca; Puebla, Alejandro Armenta; San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y Querétaro, Mauricio Kuri, así como integrantes del gabinete federal. “A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, afirmó.

En el encuentro con los mandatarios y representantes del gobierno federal, añadió, actualizaron afectaciones y necesidades en cada municipio. “Están desplegados integrantes y equipos del gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades”, señaló.