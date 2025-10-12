▲ Las fuerzas armadas han desplegado más de 11 mil efectivos, cocinas móviles, equipos de rescate y cientos de vehículos para apoyar a la población damnificada. El lodo sigue en las calles del municipio de Huauchinango, Puebla (imagen). Foto Afp

▲ En Poza Rica, Veracruz, la terminal de autobuses resultó afectada tras las lluvias, municipio en el que pobladores intentaron rescatar algunas pertenencias de sus casas, anegadas tras el desborde del río Cazones. En Huauchinango, Puebla, elementos del Ejército apoyaron en las labores de limpieza de las viviendas; y en el tramo de la carretera Tulancingo-Tenango, en Hidalgo, empleados del la Comisión Federal de Electricidad atendieron los deslaves con maquinaria pesada. Foto Alfredo Domínguez y Afp

Gustavo Castillo García, Alejandro Alegría y De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 23

Cuarenta y dos personas fallecidas, 27 desaparecidas y más de 34 mil viviendas afectadas en unos 117 municipios de cinco estados es el recuento de daños reportado hasta anoche por las autoridades de los tres niveles de gobierno tras las lluvias provocadas por las tormentas tropicales Priscilla y Raymond, en conjunto con otros fenómenos meteorológicos en el Golfo de México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) detalló que se han registrado 16 decesos en Hidalgo, 15 en Veracruz, nueve en Puebla y uno en Querétaro. Sin embargo, el gobernador poblano, Alejandro Armenta, aseguró que en esa entidad suman 10 muertos y ocho personas no localizadas.

En Veracruz se contabilizan 55 demarcaciones con daños, principalmente Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán. En total, hay 16 mil casas con perjuicios y el personal naval ha auxiliado a más de 2 mil personas.

En Puebla se identificaron 37 municipios con 16 mil casas afectadas; en San Luis Potosí, cinco, con mil viviendas dañadas; en Querétaro, siete, con 147 domicilios perjudicados, y en Hidalgo, 13, con mil 200 inmuebles inundados. En esta última entidad, el municipio de San Bartolo Tutotepec difundió una lista de 14 desaparecidos.

Para apoyar a la población damnificada, las fuerzas armadas han desplegado más de 11 mil efectivos, cocinas móviles, equipos de rescate y cientos de vehículos, y han trasladado miles de despensas.

El Plan Marina, en su fase de auxilio, se puso en marcha en diversas regiones de Tamaulipas, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, donde se encuentran más de 3 mil 300 elementos para brindar ayuda.

En tanto, la Defensa Nacional ha desplegado 7 mil 400 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, como parte de las acciones del plan DN-III-E.

Respecto del restablecimiento de servicios estratégicos, la Comisión Federal de Electricidad informó que en las cinco entidades resultaron afectados 320 mil 386 usuarios, equivalente a 2.55 por ciento del total.

Hasta la tarde de ayer, el servicio eléctrico se había restablecido a 75.24 por ciento, es decir, a 241 mil 52 usuarios, y se continuaba con las labores para restablecer el suministro a 79 mil 331 restantes.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó mil 56 kilómetros de la red carretera federal con deterioro en los cinco estados; 664 kilómetros han sido rehabilitados, 392 kilómetros se encuentran en atención y 112 permanecen interrumpidos.