a Cineteca Nacional México ofrece en este mes una gran retrospectiva de 22 películas dedicada a Wim Wenders, uno de los cineastas alemanes más excepcionales de los pasados 50 años. Nacido en Düsseldorf al final de la Segunda Guerra Mundial, logró concertar una sólida filmografía en la que tienen cabida personajes marginales, road movies intimistas, seres que se rebelan a su realidad cotidiana, nuevas tecnologías y la visión de un mundo dominado por ángeles terrenos y celestiales.

Crecido bajo el amparo del llamado milagro económico alemán y en el vacío existencial de un oscuro pasado histórico inmediato, representa junto con Werner Herzog y Rainer Werner Fassbinder, la apuesta más fuerte de ese nuevo cine germano que abrió brecha en los años sesenta y setenta con sus historias radicales e intimistas. Muy joven y con una formación católica a la antigua, Wenders renunció a la posibilidad del sacerdocio por el rock, que se convertiría en uno de sus temas y obsesiones fílmicas, como lo muestra el corto Alabama 2000 años luz.

En París, hacia 1967, intenta sin éxito ingresar a la escuela de cine mientras pasa las tardes observando películas en la cinemateca francesa, aprendiendo el oficio como lo hiciera Godard, Truffaut y Chabrol, entre otros, y en breve empieza a producir y realizar cortometrajes e ingresa a la incipiente escuela de cine en Múnich, de donde proviene su primer largometraje, Verano en la ciudad (1969) y su fama se extiende con El miedo del portero ante el penalty (1971-72), título sensible e insólito para una historia similar, inspirada en una novela de su amigo Peter Handke.

Después de La letra escarlata (1973) vendría Alicia en las ciudades (1974), sobre un periodista y su azarosa relación con una niña de nueve años mientras viajan por Estados Unidos; Falso movimiento (1975) otro relato de viaje inspirado en Handke y Goethe, y En el transcurso del tiempo (1976), realizada sin un guion previo que une a un sicolingüista y a un proyeccionista de cine.

En 1977, homenajea la estética del cine noir estadunidense en El amigo americano (1977), inspirada en una obra de Patricia Highsmith, que narra el cruce de caminos entre un artesano alemán gravemente enfermo, y Ripley, un estadunidense que lo involucra con la mafia y el crimen por encargo. Durante el rodaje conocería a Nicholas Ray, quien dos años después sufre algunas intervenciones quirúrgicas debido a un cáncer pulmonar y cerebral y deciden filmar juntos.