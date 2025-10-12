Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 18

Las metas de la industria de Italia, el Plan México y un mayor acercamiento diplomático han creado un contexto que ambos países deben aprovechar, señaló Faribah Gallardo, directora general de la Cámara de Comercio Italiana en México.

Al inaugurar la quinta edición del Encuentro Creativo, la directiva consideró que ambas naciones tienen mayor oportunidad de “generar esta unión”, pues en 2024 la primera ministra Giorgia Meloni identificó al país como uno de los mercados objetivo para exportar maquinaria textil, lo cual se ha conjugado con las metas de la estrategia industrial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el impulso al sector textil mexicano.

“Tenemos que aprovechar este contexto tan positivo, porque México lamentablemente no tiene esta relación tan cercana con Italia.

Resaltó que los mexicanos son grandes creativos, pero el país europeo puede ayudar en el proceso de internacionalizar la moda y el diseño.

Alessandro Modiano, embajador de Italia en el país, comentó que su nación es famosa por la moda, pero cuenta con un sector industrial “impresionante”, que es la fuerza de su economía por las exportaciones.

Acotó que la maquinaria italiana está muy presente en ciertos sectores mexicanos, como cerámica, vidrio, empaque, pero en particular el textil.