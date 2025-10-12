▲ Zheng Guanying y su libro Palabras de advertencia para una era próspera, pueden ser un ejemplo para América Latina. Las imágenes fueron proporcionadas por el profesor Jiang Shixue.

os 5 mil años de civilización china han dado lugar a muchas figuras ilustres. Por ejemplo, Confucio (551-479 a.C.), un filósofo, pensador y educador extraordinario, conocido en todo el mundo. Los Institutos Confucio ofrecen cursos de enseñanza del idioma chino y son muy populares en América Latina.

Hay muchos otros nombres importantes en China. Son menos conocidos que Confucio, pero también influyeron en el camino de desarrollo del país. Zheng Guanying (1842-1922), o Chiang Kun Yin según la transliteración Wade-Giles, fue uno de estos íconos. Cuando vivió en Macao, completó su famoso libro Palabras de advertencia para una era próspera, también traducido como Palabras directas en tiempos de prosperidad, publicado en 1892. En el libro presentó muchas ideas ingeniosas, proponiendo cómo China debería implementar reformas políticas y económicas, promover la educación y fortalecer la fuerza nacional para protegerse de las invasiones extranjeras. Se cree que este libro tuvo un impacto significativo en muchos chinos, incluyendo a Mao Zedong, quien lideró con éxito la revolución china para establecer la República Popular China en 1949.

En 1840, la armada británica invadió China, desencadenando la primera Guerra del Opio. Desde entonces, las potencias occidentales han intimidado a esta nación en numerosas ocasiones. Muchos chinos se preguntaban: ¿por qué China era tan débil?

Zheng Guanying creía que la invasión de las potencias occidentales había asestado un duro golpe a China y que su propósito era saquear sus recursos económicos. Dijo que los conflictos militares y comerciales están interrelacionados, y que la “guerra comercial” era más perjudicial y letal que la “guerra militar”. Basándose en esta creencia, Zheng Guanying sugirió que sólo crear una fuerza militar no era suficiente para defender a su país. Sólo desarrollando la economía podría China derrotar con éxito la invasión de las potencias occidentales, porque la economía era la base de la fuerza de cualquier nación.

Para promover el desarrollo económico, según propuso Zheng Guanying, era necesario establecer empresas modernas, construir infraestructuras como ferrocarriles y telégrafos, establecer un sistema bancario, emitir papel moneda y romper los monopolios financieros extranjeros. También deseaba que se pusieran en marcha reformas educativas para nutrir a más personas talentosas y formar trabajadores cualificados mediante la introducción de la ciencia y la tecnología occidentales.

Zheng Guanying criticó la represión del capital privado por parte del gobierno Qing y abogó por la protección y el fomento del desarrollo de la empresa privada. También planteó la idea de que era necesario establecer una agencia central de gestión económica, promulgar leyes comerciales para proteger los derechos de propiedad privada y los contratos comerciales, y fomentar la formación de cámaras de comercio para los comerciantes privados.

Frente a la intimidación occidental, Zheng Guanying sugirió que China debería acumular fuerza nacional, observar la situación internacional de manera correcta y, cuando llegara el momento, utilizar hábilmente las normas internacionales para revisar aquellos tratados humillantes y desiguales impuestos a China por las potencias occidentales. Dijo: “si nuestra fuerza es insuficiente, debemos soportar la humillación y aguantar la carga, manteniendo el compromiso diplomático con las potencias occidentales. Una vez que nuestra fuerza sea suficiente y tengamos la ventaja estratégica, aprovechando el momento oportuno, podemos enmendar todos los tratados establecidos en el pasado que obstaculizan el bienestar nacional y el sustento del pueblo chino”. Incluso argumentó que, cuando la fuerza de China fuera lo suficientemente sólida, también podría imponer aranceles de represalia a Occidente. “Si ellos (las potencias occidentales) imponen fuertes impuestos a nuestros productos exportados, nosotros corresponderemos imponiendo fuertes impuestos a sus productos también, protegiendo así a nuestros comerciantes mientras refrenamos a los suyos”.