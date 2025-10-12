▲ El café es más que un cultivo, “es arraigo nacional y motor económico de miles de familias en México”, destaca la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Foto Sergio Hernández Vega

Braulio Carbajal

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 15

Tapachula, Chis., Durante años, los caficultores mexicanos han acusado a Nestlé de pagar bajos precios por su café, ya que, desde su punto de vista, no cubren los costos de producción ni los precios internacionales. Al respecto, Rosa María Cordero, vicepresidenta de Cafés y Bebidas de Nestlé en México, señaló en entrevista que los precios se determinan por la oferta y la demanda, por lo que el mejor camino para sortear esos factores y aumentar los ingresos de los productores es elevar la productividad.

“Normalmente el precio del café, al ser un commodity (materia prima), se rige por las bolsas de valores y por una regla de oferta y demanda. Pero si me preguntas, la respuesta para enfrentar fluctuaciones de precios y el cambio climático, como por ejemplo el fuerte impacto que tuvimos en la cosecha del año pasado, es la productividad”, destacó la directiva.

Organismos como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras han señalado a consorcios como Agroindustrias Unidas de México y Nestlé de “castigar y bajar los precios, a pesar de que el valor del grano ha aumentado a nivel mundial”.

Ante lo anterior, Nestlé ha señalado que en México sigue dando prioridad a la compra local de café robusta y arábica, independientemente de las fluctuaciones de los precios internacionales, debido a que valora el impacto positivo que tiene en la economía y el desarrollo de las comunidades cafetaleras mexicanas.