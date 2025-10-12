Economía
Usted está aquí:Inicio/Economía/Activistas piden reforma fiscal: impuesto a multimillonarios/
Activistas piden reforma fiscal: impuesto a multimillonarios
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2025, p. 14

Activistas de diferentes colectivos pidieron al gobierno federal una reforma fiscal para gravar la fortuna de las personas más acaudaladas de México. “Claudia, no queremos milagros. Queremos impuestos a los multimillonarios”, plasmaron en la lona que extendieron frente al Palacio de Bellas Artes integrantes de organizaciones de la Alianza contra la Desigualdad, entre ellas Accionar y el colectivo Por las 40 horas. Aline Zunzunegui, coordinadora de la alianza, calculó que con una contribución equivalente a 8 por ciento sobre grandes fortunas, se podrían recaudar cerca de 247 mil millones de pesos al año y con un gravamen de 2 por ciento, más de 71.6 mil millones, sólo considerando el valor de acciones y empresas que poseen.

