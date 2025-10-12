Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025

El peso se encamina a registrar su segundo mejor año histórico, sólo detrás de 2023, cuando tuvo una revaluación de casi 15 por ciento. Basta con que la moneda mexicana se aprecie uno por ciento adicional en lo que resta del año (si cierra en 18.30 pesos por dólar o menos) para consagrarse en 2025 como uno de los mejores años de todos los tiempos. Un resultado que contrasta con las expectativas de finales de 2024, cuando el consenso del mercado lo proyectaba en 20.69 pesos por dólar.

“Aunque pronosticar el tipo de cambio es de las tareas más complejas, el peso ha sorprendido. La gran incógnita es si logrará ese pequeño extra que lo coloque como el número uno en la historia o si un riesgo global o local o la misma estacionalidad del último trimestre rompa este escenario”, consideró Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones de Franklin Templeton México.

El especialista enumeró los factores que están detrás de la fortaleza del peso, en primer lugar está la debilidad global del dólar, que acumula una pérdida de 10 por ciento en el año, pues éste se ha visto presionado por el déficit fiscal de Estados Unidos y las políticas de la administración de Donald Trump, que han puesto a prueba su atractivo como activo refugio.

Además el carry trade (endeudarse en dólares o yenes para invertir en mercados más rentables como los activos mexicanos) aún es atractivo, por el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos y mantiene al peso como una de las monedas favoritas para estrategias de rendimiento.

La narrativa del nearshoring sigue con avances muy lentos por las políticas comerciales de Estados Unidos, pero México se mantiene en el radar de inversionistas y se espera un repunte al pasar la incertidumbre.