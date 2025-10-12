De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. a31

Mariana La Barby Juárez no se permite ganar una pelea de forma simple. Prefiere atacar, soltar golpes, ser aliada de entornos hostiles, aunque su rostro quede desfigurado.

En el penúltimo encuentro profesional de un retiro definitivo, la pionera del boxeo femenil en México regresó al ring para defender el campeonato plata de peso supergallo del CMB con una victoria por decisión unánime sobre la japonesa Tomomi Takano en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, en Naucalpan de Juárez.

Cuatro veces campeona del mundo, la peleadora de 45 años intentó llegar al nocaut desde los rounds iniciales.

Pegó de derecha, de izquierda, sorprendió a su rival con series veloces, ganchos y un jab poderoso, pero no alcanzó para terminar la contienda antes de tiempo.