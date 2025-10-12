Domingo 12 de octubre de 2025, p. a31
Milwaukee. Con un jonrón de Andrew Vaughn que rompió el empate en la cuarta entrada, además de sendos vuelacercas de William Contreras y Brice Turang, los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 3-1 a los Cachorros de Chicago para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Con ello, la novena del estado de Wisconsin dejó atrás su reciente historia de frustraciones en los playoffs, al ganar el quinto y decisivo juego de su ronda divisional. Participante por séptima vez de la postemporada en los ocho años recientes, Milwaukee logró su primera victoria en una eliminatoria desde que barrió a Colorado en la divisional de 2018.
Los Cerveceros estuvieron a un paso de su segunda aparición en la Serie Mundial aquel año, antes de perder el séptimo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en casa ante los Dodgers de Los Ángeles. Ahora sostendrán otro enfrentamiento en las mismas instancias con los angelinos, que vencieron a los Filis de Filadelfia en cuatro juegos. El primer encuentro está pautado para mañana en Milwaukee.
Los locales ganaron con un enfoque de pitcheo en el que todos todos pusieron manos a la obra durante el juego final contra Chicago. Trevor Megill, Jacob Misiorowski, Aaron Ashby, Chad Patrick y el dominicano Abner Uribe se combinaron para permitir unicamente cuatro hits.
El hecho de que los Cerveceros terminaran su reciente historia de derrotas en la postemporada en esta serie fue particularmente dulce para los fanáticos de la ciudad, porque ocurrió contra su mayor rival, al eliminar al manager de los Cachorros, Craig Counsell, quien creció en el área de Milwaukee, jugó para los Cerveceros y se convirtió en el manager con más victorias en la historia del equipo, hasta que se marchó a Chicago .
En las dos temporadas desde su partida, los fanáticos de los Cerveceros han abucheado cada mención de su nombre cuando los Cachorros visitaron el American Family Field. Lo hicieron de nuevo ayer, aunque la multitud que agotó las entradas parecía incluir más seguidores de los Cachorros que en las victorias en casa de Milwaukee en los primeros dos duelos.
Los Cachorros forzaron un quinto juego al ganar dos seguidos en el Wrigley Field. Intentaban convertirse en el undécimo equipo en borrar un déficit de 2-0 y ganar una serie de playoffs al mejor de cinco, algo que los Yanquis de Nueva York lograron por última vez contra Cleveland en su serie divisional de la Liga Americana de 2017.
Los jonrones produjeron todas las carreras en este juego de todo o nada, y cada uno de los vuelacercas de Milwaukee llegó con dos outs.