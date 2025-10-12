Ap

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025

Milwaukee. Con un jonrón de Andrew Vaughn que rompió el empate en la cuarta entrada, además de sendos vuelacercas de William Contreras y Brice Turang, los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 3-1 a los Cachorros de Chicago para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Con ello, la novena del estado de Wisconsin dejó atrás su reciente historia de frustraciones en los playoffs, al ganar el quinto y decisivo juego de su ronda divisional. Participante por séptima vez de la postemporada en los ocho años recientes, Milwaukee logró su primera victoria en una eliminatoria desde que barrió a Colorado en la divisional de 2018.

Los Cerveceros estuvieron a un paso de su segunda aparición en la Serie Mundial aquel año, antes de perder el séptimo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en casa ante los Dodgers de Los Ángeles. Ahora sostendrán otro enfrentamiento en las mismas instancias con los angelinos, que vencieron a los Filis de Filadelfia en cuatro juegos. El primer encuentro está pautado para mañana en Milwaukee.

Los locales ganaron con un enfoque de pitcheo en el que todos todos pusieron manos a la obra durante el juego final contra Chicago. Trevor Megill, Jacob Misiorowski, Aaron Ashby, Chad Patrick y el dominicano Abner Uribe se combinaron para permitir unicamente cuatro hits.