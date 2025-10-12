Domingo 12 de octubre de 2025, p. a11
Apenas escuchó los primeros acordes del mariachi que la esperaba, Kenia Lechuga rompió en llanto.
Dos semanas después de obtener la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái, la seleccionada volvió a México con la promesa de trabajar para conseguir el oro y una actuación histórica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
“Esta ha sido una de las mejores temporadas de mi carrera. Mi cuerpo se fortaleció y tiene muy buena memoria muscular, lo que me hace tener confianza en lo que viene. Cambié de nutriólogo, de sicólogo y cuento con mucho apoyo de las autoridades. Ya logré una plata, un bronce y ahora voy por el oro mundial”, dijo la teniente de la Marina.
La regiomontana no pudo ocultar su alegría al escuchar el Cielito lindo y el México lindo y querido. Su emoción fue tal, que incluso se puso a bailar con una botarga.
“En esta etapa de mi carrera valoro más cada logro, disfruto mucho cada competencia y que se vea reflejado el trabajo que hago. Este ciclo lo he vivido mejor que los anteriores y creo que me va a ir muy bien en los Juegos Cen-troamericanos, Panamericanos y los Olímpicos.”
Lechuga, quien tiene tres participaciones en justas veraniegas, se tomará una semana de vacaciones y después regresará a los entrenamientos. En su calendario están tres Copas del Mundo y también se ha planteado subir de peso.
“Para Los Ángeles voy a competir en otra categoría, así que quiero hacer algunos cambios en lo que se refiere a lo físico. Espero tener mayor masa muscular para llegar fuerte a los Juegos y obtener un mejor resultado que en mis anteriores participaciones.”
–¿Te gustaría ganar el Premio Nacional del Deporte?
“Ya estuve en comunicación con el Instituto del Deporte de mi estado para la postulación. Voy a intentar ganarlo, aunque será difícil porque muchos seleccionados han tenido buenos resultados. La esperanza ahí está”, compartió.
Lechuga no vislumbra el retiro a corto plazo; es más, cree que con los años sus tiempos podrían ser mejores.
“Mi deporte es muy longevo, la deportista que ganó el oro en el Mundial tiene 39 años, así que todavía me queda un tiempo en el alto rendimiento. Debo cuidarme, trabajar de forma inteligente y aprovechar los apoyos que tengo.”
En los últimos años, el nivel del remo ha crecido, por lo que ubicarse entre los primeros lugares es cada vez más difícil.
“Fue una competencia muy dura la del Mundial. La semifinal, por ejemplo, tuvo que ser definida en photofinish, éramos siete competidoras tratando de subir al podio. Cualquiera pudo triunfar, al final ganamos medalla las que competimos con más seguridad”, aseveró.
Otra motivación para Kenia es inspirar a las nuevas generaciones.