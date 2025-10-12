▲ La mexicana regresó al país después de conseguir la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo. Foto Adriana Díaz Reyes

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. a11

Apenas escuchó los primeros acordes del mariachi que la esperaba, Kenia Lechuga rompió en llanto.

Dos semanas después de obtener la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái, la seleccionada volvió a México con la promesa de trabajar para conseguir el oro y una actuación histórica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Esta ha sido una de las mejores temporadas de mi carrera. Mi cuerpo se fortaleció y tiene muy buena memoria muscular, lo que me hace tener confianza en lo que viene. Cambié de nutriólogo, de sicólogo y cuento con mucho apoyo de las autoridades. Ya logré una plata, un bronce y ahora voy por el oro mundial”, dijo la teniente de la Marina.

La regiomontana no pudo ocultar su alegría al escuchar el Cielito lindo y el México lindo y querido. Su emoción fue tal, que incluso se puso a bailar con una botarga.

“En esta etapa de mi carrera valoro más cada logro, disfruto mucho cada competencia y que se vea reflejado el trabajo que hago. Este ciclo lo he vivido mejor que los anteriores y creo que me va a ir muy bien en los Juegos Cen-troamericanos, Panamericanos y los Olímpicos.”

Lechuga, quien tiene tres participaciones en justas veraniegas, se tomará una semana de vacaciones y después regresará a los entrenamientos. En su calendario están tres Copas del Mundo y también se ha planteado subir de peso.