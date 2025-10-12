Juan Manuel Vázquez

Domingo 12 de octubre de 2025, p. a11

El estilo del esloveno Tadej Pogacar funciona con la precisión de una partitura. Opera pulcro, apegado a un plan de ejecución que se desarrolla con virtuosismo, pero en el momento indicado, con la intensidad necesaria, estalla de pron-to en un clímax dramático, como un solista legendario poseído por el genio que lo hace único. Y esa misma obra repleta de perfección le permitió ganar la última prue-ba de la temporada del Tour Mundial de Ciclismo, el Giro de Lom-bardía, una carrera designada co-mo monumento, la quinta de las cinco competencias de un día que gozan de esa categoría.

Lo hizo con la gracia de quien se sabe bien acompañado de su orquesta: UAE Team Emirates, donde su principal soporte, como la relación de un concertino con el solista, fue el mexicano Isaac del Toro, en otra magnífica actuación como gregario que apoyó fiel a la victoria del líder Pogacar.

Del Toro pedaleó siempre con Pogacar en una formación tan exacta que parecía una orquesta. La fi-la del UAE bien definida: los gregarios que marcaban el paso, los que acechaban a cualquier atisbo de fuga para neutralizar y el de Ensenada, siempre cuidando la espalda del capitán esloveno, con la disciplina y rigor de un primer violinista.

Se sabe que el propio Pogacar ha pedido el refuerzo confiable del mexicano, quien no sólo ejerce de primer gregario, sino también como alternativa en caso –muy improbable– de que el líder no pueda sacar adelante al equipo. Esa función sólo puede cumplirla un motor potente y temerario como el de Isaac, quien lo hizo de manera impecable para quedarse con el quinto lugar.

Sólo cinco rutas de la temporada tienen la designación de “monumento”, esto es carreras de un día, clásicas y desafiantes aptas para los pedalistas de primera clase. Se les nombra así por su tradición y prestigio. De todas, el Giro de Lombardía es el más antiguo y el último del año, por lo que todos los grandes del sillín desean emprenderlo. Esta carrera de un día, además, tiene 105 años de historia y ni la gran guerra ni la pandemia de covid-19 la interrumpieron; sólo en un par de años aciagos durante la Segunda Guerra Mundial ante una Italia devastada lograron poner pausa a esta mítica competencia.