Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. a10

Guadalajara, Jal., Daniela Bravo Tordecillas, hermana de Omar N, ex futbolista de Chivas del Guadalajara que la noche del viernes fue vinculado a proceso penal por abuso sexual infantil agravado, dijo en rueda de prensa ayer que la acusación es en respuesta a la demanda mercantil que el hoy detenido presentó contra el hermano de su ex pareja sentimental y madre de la menor presunta víctima.

“Omar apoyó a su familia y fue defraudado. Le prestó alrededor de 6 millones de pesos a su hermano (de su ex pareja) justo meses atrás de esta situación, los cuales no le fueron devueltos. Le pidió que le pagara, no se pudo, se tra-tó de que su ex pareja interviniera y tampoco. Omar sólo presentó una demanda mercantil, pero tenemos fundamentos para interponer una de carácter penal, lo cual vamos a llevar a cabo”, indicó Daniela.

Reiteró que el 10 de mayo de 2019, fecha en la cual la par-te acusadora dice comenzaron las agresiones sexuales contra la menor, Omar estaba en su natal Los Mochis, Sinaloa, celebrando a su progenitora a quien entonces se le acababa de detectar cáncer.

En ese sentido, afirmó, existen al menos 60 fotos y videos del viaje que hizo el ex seleccionado nacional para visitar a su madre, además de varios lugares en los que estuvo en Los Mochis, pruebas que se presentaron y fueron desestimadas durante la audiencia del viernes, pese a que también se mostraron reservaciones y pases de abordar del avión en que viajó.

“Yo también permití que un perito de informática revisara mi teléfono para validar la fecha de las fotos de los tres días que estuvimos allá, porque fueron tres días, pero en la audiencia insinuaron situaciones como que podía haber sido otro Omar Bravo Tordecillas”, aseguró.