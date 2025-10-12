Haaland lidera goleada de los nórdicos
Domingo 12 de octubre de 2025, p. a10
Oslo. La policía noruega dispersó a un grupo de manifestantes pro palestinos y realizó varios arrestos ayer en Oslo, con ocasión del partido Noruega-Israel de clasificación para el Mundial 2026.
Disputado bajo una alta protección policial, el partido, en el que Noruega encaminó su boleto a la próxima justa mundialista tras golear 5-0 a Israel, con un triplete de su estrella Erling Haaland, estuvo marcado por una manifestación pacífica que reunió a centenares de personas, y por acciones de apoyo a Palestina en el estadio Ullevaal antes del silbatazo inicial.
Al término del encuentro, policías equipados con trajes antidisturbios dispersaron con gas lacrimógeno a varias decenas de manifestantes, algunos con el rostro cubierto, que permanecían cerca del estadio. Después, los agentes realizaron varios arrestos.
Antes del polémico encuentro, los manifestantes habían extendido una bandera gigante palestina y una inmensa pancarta con la leyenda “Dejen vivir a los niños” en las tribunas del estadio, donde ya se habían instalado varias decenas de aficionados israelíes que agitaban banderas de su país y desplegaron un manta que decía: “Dejen que hable el balón”.
Durante el himno israelí se escucharon silbidos y la selección visitante fue abucheada. Un hombre con una camiseta “Free Palestine” (Palestina libre) saltó brevemente al césped durante el partido, antes de ser contenido.
“El mensaje que queremos pasar hoy es que sacamos la tarjeta roja contra Israel, contra el apartheid y contra el genocidio”, declaró Line Khateeb, presidenta del Comité Noruego para Palestina, una de las organizaciones promotoras de la movilización. “Nos negamos a que el futbol se utilice para blanquear crímenes de guerra, como ocurre hoy con la participación de Israel en los partidos de clasificación para el Mundial”, añadió.
En la cancha, Haaland contribuyó con tres goles (a los minutos 27, 63 y 72), a pesar de tener dos fallos en el mismo penal, y Noruega aplastó 5-0 a Israel para liderar el Grupo I, con 18 puntos. Mientras el rival se quedó en la tercera posición, con nueve unidades.
Con este resultado, los noruegos se acercaron a la clasificación para su primer Mundial desde 1998.
Gracias a su triplete, el jugador del Manchester City es el máximo goleador en la eliminatoria europea con 12 tantos hasta ahora. Además, se convirtió en el futbolista que menos encuentros como internacional necesitó para alcanzar 50 anotaciones, pues lo logró en 46 partidos.
Un autogol de Anan Khalaili (18) y otro de Idan Nachmias (28) aumentaron la ventaja de Noruega.
En el mismo grupo, Italia, traumatizada por haberse perdido los dos últimos Mundiales, cumplió al superar 3-1 a Estonia.
España se acercó a su clasificación mundialista tras vencer 2-0 a Georgia gracias a los tantos de Yéremy Pino (24) y Mikel Oyarzabal (64), con lo que lidera el grupo E con nueve puntos, seguido de Turquía (6), que derrotó 6-1 a Bulgaria.
Más sufrió Portugal para doblegar 1-0 a Irlanda. El Ejército Verde resistió los embates de Cristiano Ronaldo en una épica defensa que alcanzó su punto álgido en un penal detenido por Caoimhín Kelleher a la leyenda de los cinco Balones de Oro a falta de 15 minutos para el final. En el tiempo añadido, un cabezazo de Ruben Neves (90+1’) logró el tanto de la victoria.
De esta manera, Portugal lidera la llave F, con nueve puntos, seguida de Hungría (4), que se impuso 2-0 a Armenia.
En el Grupo K, Albania ganó 1-0 a Serbia y se mantiene en la segunda posición, con 11 puntos, cuatro menos que Inglaterra, que descansó esta jornada. En el mismo sector, Letonia empató 2-2 ante Andorra, pero ambas se mantienen en las últimas posiciones.