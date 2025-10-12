▲ En la cancha Erling Haaland se convertía en el máximo anotador de la eliminatoria europea. Foto Ap

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. a10

Oslo. La policía noruega dispersó a un grupo de manifestantes pro palestinos y realizó varios arrestos ayer en Oslo, con ocasión del partido Noruega-Israel de clasificación para el Mundial 2026.

Disputado bajo una alta protección policial, el partido, en el que Noruega encaminó su boleto a la próxima justa mundialista tras golear 5-0 a Israel, con un triplete de su estrella Erling Haaland, estuvo marcado por una manifestación pacífica que reunió a centenares de personas, y por acciones de apoyo a Palestina en el estadio Ullevaal antes del silbatazo inicial.

Al término del encuentro, policías equipados con trajes antidisturbios dispersaron con gas lacrimógeno a varias decenas de manifestantes, algunos con el rostro cubierto, que permanecían cerca del estadio. Después, los agentes realizaron varios arrestos.

Antes del polémico encuentro, los manifestantes habían extendido una bandera gigante palestina y una inmensa pancarta con la leyenda “Dejen vivir a los niños” en las tribunas del estadio, donde ya se habían instalado varias decenas de aficionados israelíes que agitaban banderas de su país y desplegaron un manta que decía: “Dejen que hable el balón”.

Durante el himno israelí se escucharon silbidos y la selección visitante fue abucheada. Un hombre con una camiseta “Free Palestine” (Palestina libre) saltó brevemente al césped durante el partido, antes de ser contenido.

“El mensaje que queremos pasar hoy es que sacamos la tarjeta roja contra Israel, contra el apartheid y contra el genocidio”, declaró Line Khateeb, presidenta del Comité Noruego para Palestina, una de las organizaciones promotoras de la movilización. “Nos negamos a que el futbol se utilice para blanquear crímenes de guerra, como ocurre hoy con la participación de Israel en los partidos de clasificación para el Mundial”, añadió.