Domingo 12 de octubre de 2025, p. 9

En una de sus máximas pruebas rumbo a la Copa del Mundo, México estuvo lejos de lo que su afición espera. No sólo enfrentó a la tercera mejor selección clasificada en Sudamérica, también a un rival con otro ritmo de juego, voraz, agresivo, muy superior en el control y manejo de la pelota, al que le entregó una derrota por goleada (4-0) y no pudo hacerle ni un rasguño en el AT&T Stadium, sede del primero de dos partidos de preparación correspondientes a la Fecha FIFA de octubre.

A diferencia de lo que ocurre en la zona de Concacaf, donde supera con comodidad a naciones de menor trascendencia en el futbol, los jugadores del representativo mexicano perdieron altura. Parecieron una especie de esparrin ante un adversario de élite, ubicado en el lugar 13 del ranking FIFA y con elementos que han pasado por clubes como el Real Madrid (James Rodríguez), Bayern Múnich (Luis Díaz) o el Sporting Club de Lisboa (Luis Javier Suárez), entre otros.

Si el deseo del seleccionador nacional Javier Aguirre era medirse con una potencia del continente, Colombia hizo valer la espera con crecer. Desde junio de 2024, cuando cayó en Denver con Uruguay (4-0) poco antes de iniciar su participación en la Copa América de ese año, el Tricolor no perdía por cuatro goles de diferencia. Un auténtico golpe de realidad.

A los colombianos les bastó sólo 15 minutos para mostrar su jerarquía. Un centro por izquierda del ex astro merengue y ahora capitán del León, James Rodríguez, dejó sin marca a Jhon Lucumí para marcar el 1-0. Fue el primer remate a las redes en el estreno oficial del Trionda, el balón oficial del Mundial 2026. México tuvo el mérito de llegar al descanso con una mínima diferencia, pero la realidad alcanzó a Aguirre y su cuerpo técnico.