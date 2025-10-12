▲ El conjunto mexicano no logró contener el juego ríspido de los argentinos, como lo muestra esta ruda entrada sobre Hugo Camberos (20). Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 9

Una derrota constante y dolorosa para México se replicó ahora en el Mundial Sub-20 de Chile: ser eliminado por Argentina y terminar con nueve hombres en el campo. Ni siquiera una de las generaciones de tricolores más prometedoras pudo encontrar la estrategia para derribar a los fantasmas que han rondado históricamente a esta rivalidad y cayeron 2-0 frente a la Albiceleste, la cual regresó a unas semifinales después de 18 años y tendrá de siguiente rival a Colombia.

El Tricolor dirigido por Eduardo Arce, que dejó una buena impresión, se despidió después de haber encendido el entusiasmo entre la afición al mostrar el potencial de jóvenes promesas como Gilberto Mora, mediocampista de 16 años que robó los reflectores de varios clubes europeos, así como Elías Montiel, Tahiel Jiménez, Hugo Camberos y Obed Vargas.

Los argentinos continuarán la contienda por sumar su séptimo trofeo en la categoría Sub-20 cuando enfrenten el miércoles a Colombia. Si bien la Albiceleste presume el título de ser el máximo ganador mundial en esta división, también busca recuperar esa jerarquía, pues desde 2007 sólo había alcanzado en una ocasión los cuartos de final.

Para México es otra sacudida que revive dolosos episodios de la selección mayor, pues en los cuatro Mundiales (1930, 2006, 2010 y 2022) en los cuales ha enfrentado a Argentina ha tenido que lidiar con la derrota. También seguirá quedando como aspiración retornar a una semifinal en una Copa del Mundo Sub-20, luego de haber conseguido el tercer puesto en 2011.

Fue apenas en cuestión de segundos cuando el juego definió su rumbo. Sólo habían pasado siete minutos en el campo del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos cuando Alexéi Domínguez sufrió un esguince y abandonó el partido.

Justo en esos instantes en los cuales México se quedó con 10 jugadores, Argentina aprovechó para marcar el primer tanto por un disparo de Maher Carrizo (9).