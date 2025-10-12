Buenos Aires

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 5

Prensa Latina. La escritora, poeta y periodista Stella Calloni fue homenajeada el jueves pasado en la sede de la Federación Sindical de Telecomunicaciones (Foetra) por su destacada trayectoria y compromiso con la justicia social. A sus 90 años, Calloni sigue activa en el periodismo y la lucha por las causas justas.

Intelectuales, políticos, líderes gremiales y de derechos humanos se congregaron en la sede de la Foetra para rendir homenaje a la escritora.

“Somos las ‘noventeras’ que podemos compartir las experiencias de vida de lucha y seguir en pie por las causas justas, repudiar y combatir las injusticias que hoy se comenten en nuestro país y el mundo”, manifestó Calloni en alusión a Tati Almeida, histórica activista de Madres de Plaza Mayo, quien participó en el acto.

A los 90 años, cumplidos en junio pasado, Calloni se mantiene activa escribiendo artículos para varios medios –entre estos la agencia de noticias Prensa Latina–, reporta sobre la actualidad argentina para el diario mexicano La Jornada, la invitan a intervenir en actos y brindar conferencias en instituciones docentes, políticas y sindicales.

Luego de las presentaciones, que encabezó el secretario general de Foetra, Claudio Marín, invitados como el intelectual guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el periodista y subdirector del diario Página12, Luis Bruschtein, y Tati Almeida compartieron anécdotas sobre la vida revolucionaria y periodística de Stella Calloni.

Hubo un paréntesis musical con la agrupación que lideró el cantautor Juan Martín Medina, que tuvo de invitada especial a la intérprete y compositora Paula Ferré, fundadora y líder del movimiento latinoamericano Trova Mujer, antes que la también poeta se apoderara del escenario ante el interés de todos por escucharla.