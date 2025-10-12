P

ara Heberto Castillo, tener una hija única como Laura Itzel, debió ser una gloria como fue tener a una esposa fuera de serie, como María Teresa Juárez Carranza. La familia de cuatro hijos (una sola mujer) vivía en la colonia Romero de Terreros, muy cerca de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, y recuerdo que llevaba a mis hijos a un parquecito y les enseñaba: “Miren, aquí vive un héroe que escapó corriendo por las piedras de El Pedregal”. Guillermo Haro visitaba a Eli de Gortari y, por tanto, veía yo al “ingeniero” impresionadísima por su entereza y su sonrisa de preso que no se quejaba y sonreía desde su celda en El Redondel, donde encerraron a varios presos políticos en Lecumberri. El ingeniero era superpopular y recibía con abrazos y sonrisas a visitantes en su celda al lado de la de Manuel Marcué Pardiñas, quién sufría ataques de epilepsia y era también valientísimo. Siempre me llamó la atención que la esposa de Heberto sonriera en todo momento, como para dar valor a la humanidad doliente. La verdad, la pareja Tere y Heberto Castillo, con sus cuatro hijos, me pareció admirable, y que Tere no dejara de sonreír, a diferencia de otros, me la convirtió en un ser de otro planeta.

Ahora pregunto a Laura Itzel, su hija, hoy presidenta del Senado, si la persecución contra su padre marcó su niñez y la de sus hermanos, y le cuento de mi asombro ante la entereza de su mamá.

–Desde luego que mi mamá tenía una fortaleza increíble, porque frente a toda la adversidad y con cuatro niños, enfrentar la situación era realmente difícil. Además, mi padre, ingeniero, nos mantenía con sus obras, trabajaba mucho, era muy reconocido; se hablaba de sus cubiertas de tridilosa. Él patentó esa estructura tridimensional que combina concreto y acero, y los hace trabajar juntos de manera excepcional, porque se ahorra mucho con ellas.

“Cuando Luis Echeverría Álvarez, entonces Presidente, le quitó la patente en el momento de su detención, también puso en grandes aprietos a la familia, porque la explotación de la tridilosa nos servía para vivir.

“Mi mamá regresó a trabajar de maestra. Por eso digo (Laura sonríe) que por un lado aprehendieron a mi papá y por otro liberaron a mi mamá, porque tuvo que trabajar. Éramos una familia tradicional de acuerdo con los estereotipos, ya que mi mamá era la mujer de la casa y mi papá el proveedor. Mamá era la de los cuidados, aunque era normalista y gran estudiosa de la historia de México. Cuando aprehendieron a mi papá, mamá se convirtió en el sustento de la familia. Fue un momento muy difícil, sobre todo cuando papá huyó por El Pedregal y estuvo escondido durante nueve meses, viviendo a salto de mata y a salto de rocas y a salto de bardas para escapar de Gustavo Díaz Ordaz. Se la pasó escapando durante un largo tiempo a partir de que trataron de aprehenderlo en la puerta de la casa, a raíz de la manifestación de agosto de 1968…

“Vivíamos en la colonia Romero de Terreros, un verdadero pedregal que mi padre atravesó para llegar a la Facultad de Veterinaria en Ciudad Universitaria (CU), donde lo encontraron muy lastimado unos muchachos, que lo llevaron a Medicina muy golpeado, porque cayó varias veces en las rocas hasta que por fin logró entrar a CU. Ahí dio el Grito de septiembre de 1968, en CU; ya estaba recuperado, aunque lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente por la golpiza de los agentes. Logró escapar gracias a que Adelita Castillejos se colgó del agente de seguridad, lo rasguñó y le jaló el cabello.

“A mi papá le pegaron con un objeto llamado bóxer, un fierro que se pone en el puño. Mi hermano mayor tenía en ese momento 13 años, tomó la pistola de mi papá del clóset y salió a tirar balazos. Todos estábamos gritando y mi papá pudo huir. También estaban Toño Tenorio y Fausto Trejo, profesores que se reunían con él en lo del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Mi papá participó en el programa de televisión Antologías, de Jorge Saldaña, en el Canal Once, y ésa entrevista detonó el coraje de Gustavo Díaz Ordaz.