Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 3

Guanajuato, Gto., Miles de personas presenciaron Fandango monumental: Fiesta de son y raíz, como parte de la apertura del 53 Festival Internacional Cervantino (FIC).

Prueba de sonido

Los niños avanzan en fila por la avenida Benito Juárez; si no fuera por varios sombreros blancos y su credencial que indica “talento” se confundirían con el público, de todas las edades y estados, que comenzó a hacer fila desde la tarde para asistir a la inauguración del Cervantino. Horas antes, los infantes descendieron de un transporte con la inscripción: “Llevamos mentes brillantes”.

Segunda llamada

“Mami, ¿cuánto falta?” Pregunta otro pequeño, y en las pantallas se van intercalando publicidades de patrocinadores con breves clips de actividades destacadas del festival. En la Alhóndiga de Granaditas, ese recinto al aire libre de acústica privilegiada, el público va dividido entre invitados oficiales y funcionarios adelante, un pasillo de prensa en medio y la audiencia general atrás.

Tercera y última llamada

Con más de 160 músicos en escena, la apertura del FIC hizo honor a su nombre: fandango monumental. Al comienzo se proyectó un video que exhibió la riqueza y variedad turística de Veracruz, estado invitado al festival.

A lo largo de la noche se confirmó el dicho de “sólo Veracruz es bello”; también hubo menciones sobre la difícil situación que atraviesa la región. Gilberto Gutiérrez Silva, de Mono Blanco, agrupación formada en 1977, pidió al público “oraciones, cada uno a su manera, para los pueblos que están sufriendo por las lluvias y el agua en Veracruz”.

El enorme colectivo musical estuvo compuesto por los grupos Mono Blanco, Caña Dulce y Caña Brava, Son de Madera, Ensamble de Percusiones de Xalapa, Trío Gurdianes de la Huasteca y Cantores del Son.

Arpas y zapateadores

También se presentó el Ensamble Monumental de Arpas Andrés Huesca. Fue un imponente despliegue de instrumentos, desplegados hacia la Alhóndiga sobre el empedrado guanajuatense. Escuchar el sonido de las múltiples arpas causa admiración hacia los ejecutores, que manejan un toque sutil y a la vez son capaces de atacar su instrumento con firmeza para sacar el sonido deseado. Fue esencial el papel de los zapateadores, que en algunas formaciones del son marcan el único elemento exclusivamente percusivo.