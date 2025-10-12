▲ Asistentes de la edición 25 de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto Sergio Hernández

▲ De izquierda a derecha, Ana Francis López, secretaria de Cultura capitalina; Paloma Saiz, directora de la feria; Argel Gómez, subsecretario de Cultura de la ciudad, y Paco Ignacio Taibo II, titular del FCE, durante la inauguración del encuentro. Foto Sergio Hernández

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 2

Si algo ha caracterizado a la Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo de la Ciudad de México es su sentido humano y social, señaló este sábado su directora, Paloma Saiz, durante la inauguración oficial de su edición 25.

“Para nosotros es un privilegio, porque queremos una feria como ésta. No una de alfombras rojas, sino una donde todo sea abierto, en la que todo el mundo pueda entrar, donde no se tenga que pagar por la ingresar ni que las editoriales deban pagar por presentar sus libros”, subrayó.

“Queremos que no haya la más mínima barrera entre un lector y un escritor o alguien con el cual debatir. Entonces, estamos muy orgullosos.”

En consonancia, el escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), reconoció a la feria del libro del Zócalo como “la más importante del país”.

De acuerdo con el autor –quien se unió de último momento a los invitados a la ceremonia–, esa importancia se debe, “sobre todo, a que es un encuentro hecho por todos nosotros”: la ciudadanía. “Es un fenómeno social, político colectivo, democrático y ciudadano”, remarcó.

“Pensamos en el público”

En la ceremonia de apertura, efectuada un día después de comenzadas las actividades de este año, estaba anunciada presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Sin embargo, no asistió debido a que ultimaba detalles de cara a su primer informe de gobierno, que será hoy, explicó Ana Francis López Bayghen, titular de la secretaría local de Cultura.

Paloma Saiz, quien también es directora de la Brigada para Leer en Libertad, instó a la ciudadanía a apropiarse de este encuentro editorial.

“Pensamos en ustedes, en el público. Queremos que puedan acercarse a los autores y escuchar a las voces que no se escuchan en otro lado.”

Además de fomentar la lectura, resaltó que esta feria se distingue por ser un espacio para el debate y la discusión de las ideas, aspecto que consideró imprescindible.

Por su parte, Argel Gómez, subsecretario de Cultura de la Ciudad de México, detalló que este año participan 381 editoriales y se tiene un amplio programa cultural y artístico, integrado por presentaciones editoriales, charlas, conferencias, conciertos y debates.

“Es una feria muy grande, muy plural, muy combativa”, indicó, y resaltó que probablemente ésta es también la única en México que tiene un trato especial para las editoriales independientes.

“Tenemos, como saben, un monopolio del libro de la industria editorial que muchas veces asfixia la diversidad. Entonces, es un compromiso apoyar a las editoriales independientes, tanto en sus estands como en sus presentaciones. Además, no se cobra a las instituciones públicas y educativas por sus módulos.”