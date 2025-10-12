Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 30

Tras la clausura de la construcción en el predio marcado con el número 64 de la calle Real de los Reyes, en el poblado de Los Reyes Hueytlilac, en la alcaldía de Coyoacán, los vecinos pidieron a las autoridades de la demarcación, al gobierno local y al Congreso de la Ciudad de México comenzar una investigación contra el diputado Gerardo Villanueva (Morena), a quien acusan de haberse adjudicado el terreno, presuntamente, de forma ilegal.

En la edificación, de acuerdo con los sellos que le fueron colocados el pasado martes, se suspendieron las actividades por falta de medidas de seguridad, no obstante, los colonos dijeron que integrantes del pueblo originario presentaron una denuncia por falta de permisos de construcción y ocupación ilegal del predio, que al parecer estaba abandonado.

Dieron a conocer que en la obra se erigían departamentos sin la exhibición de la información, que, de acuerdo con las normas de desarrollo urbano, toda edificación que este en desarrollo debe mostrarla públicamente; entre ellos el anuncio de tipo de obra, licencia y manifestación de construcción.