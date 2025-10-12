Domingo 12 de octubre de 2025, p. 30
Tras la clausura de la construcción en el predio marcado con el número 64 de la calle Real de los Reyes, en el poblado de Los Reyes Hueytlilac, en la alcaldía de Coyoacán, los vecinos pidieron a las autoridades de la demarcación, al gobierno local y al Congreso de la Ciudad de México comenzar una investigación contra el diputado Gerardo Villanueva (Morena), a quien acusan de haberse adjudicado el terreno, presuntamente, de forma ilegal.
En la edificación, de acuerdo con los sellos que le fueron colocados el pasado martes, se suspendieron las actividades por falta de medidas de seguridad, no obstante, los colonos dijeron que integrantes del pueblo originario presentaron una denuncia por falta de permisos de construcción y ocupación ilegal del predio, que al parecer estaba abandonado.
Dieron a conocer que en la obra se erigían departamentos sin la exhibición de la información, que, de acuerdo con las normas de desarrollo urbano, toda edificación que este en desarrollo debe mostrarla públicamente; entre ellos el anuncio de tipo de obra, licencia y manifestación de construcción.
Además, los quejosos expusieron que el morenista tiene a un lado su módulo de atención ciudadana como legislador y que es conocido entre los habitantes porque es gestor de vivienda de interés social. Asimismo, señalaron que en las últimas semanas se ha dedicado a promover asambleas en las colonias de Coyoacán a través de las cuales, según funcionarios del gobierno de la ciudad, exponen los proyectos que llevarán a cabo en los Pedregales, por el Mundial de 2026, sin responder a las denuncias de los afectados, en las cuales también han asistido vecinos en espera de vivienda.
El último encuentro se realizó esta semana en el Parque de la Consolación, donde los vecinos exigieron que en las reuniones estén funcionarios que puedan tomar decisiones.
Los habitantes de los Reyes Hueytlilac expresaron que de la misma forma como se aplica la ley para quienes invaden predios o realizan despojos, se haga contra funcionarios, representantes populares y lideres de Morena que se aprovechan de sus cargos.