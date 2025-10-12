Domingo 12 de octubre de 2025, p. 30
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México iniciará la rehabilitación de los 34 pasos peatonales subterráneos ubicados en calzada de Tlalpan. La primera etapa de obras abarcará un total de 12, comprendidos entre la Plaza Tlaxcoaque y la estación Chabacano del Metro. Las labores se realizarán en el transcurso de este mes, informaron las autoridades.
Se trata de los paseos a desnivel donde se expenden desde electrónica hasta alimentos. Según el gobierno capitlaino los propios locatarios entregaron de manera voluntaria los espacios. El objetivo es despejarlos para generar espacios limpios y seguros para los usuarios. A la vez, destacaron que con el reordenamiento, los comerciantes no están obligados a entregar cuotas a líderes o representantes de agrupaciones.
Durante un recorrido, funcionarios de la subsecretaría de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública y de la Dirección General de Servicios Metropolitanos, escucharon y atendieron los comentarios de los locatarios, a quienes se les reiteró el compromiso del gobierno para garantizar el regreso a sus espacios de trabajo una vez concluida la rehabilitación.
Por otra parte, ayer entraron en vigor las nuevas disposiciones de circulación de unidades que transporten sustancias tóxicas, como pipas de gas, luego de que las reformas se publicaran este viernes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Se trata de cuatro reglamentos actualizados a fin de que expendios al público de gas natural, de gas licuado de petróleo y estaciones de servicio y carburación, elaboren un programa interno de protección civil.
Asimismo se ordena que los vehículos que lleven sustancias tóxicas o peligrosas limiten su velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en cualquier zona o vía de circulación, de lo contrario los conductores serán sancionados con multas de hasta 300 unidades de medida y actualización vigente (unos 33 mil pesos). Además, la prohibición de circular por vías de acceso controlado para ese tipo de unidades.