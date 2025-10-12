▲ Autoridades informaron a los locatarios que no deben entregar cuotas por las obras de reordenamiento. Foto La Jornada

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 30

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México iniciará la rehabilitación de los 34 pasos peatonales subterráneos ubicados en calzada de Tlalpan. La primera etapa de obras abarcará un total de 12, comprendidos entre la Plaza Tlaxcoaque y la estación Chabacano del Metro. Las labores se realizarán en el transcurso de este mes, informaron las autoridades.

Se trata de los paseos a desnivel donde se expenden desde electrónica hasta alimentos. Según el gobierno capitlaino los propios locatarios entregaron de manera voluntaria los espacios. El objetivo es despejarlos para generar espacios limpios y seguros para los usuarios. A la vez, destacaron que con el reordenamiento, los comerciantes no están obligados a entregar cuotas a líderes o representantes de agrupaciones.

Durante un recorrido, funcionarios de la subsecretaría de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública y de la Dirección General de Servicios Metropolitanos, escucharon y atendieron los comentarios de los locatarios, a quienes se les reiteró el compromiso del gobierno para garantizar el regreso a sus espacios de trabajo una vez concluida la rehabilitación.