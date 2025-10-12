H

ace alrededor de una década escribimos en éstas páginas que uno de los conjuntos habitacionales más bellos y funcionales que se construyeron en la Ciudad de México a principios del siglo XX cumplía 100 años: el edificio Buen Tono, mejor conocido como La Mascota.

Está situado en un gran predio entre las calles de Bucareli, Abraham González y Turín. Lo diseñó el afamado ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, considerado el Ápostol del Árbol, por su amor y defensa de la naturaleza que lo llevó a construir de su propio peculio los Viveros de Coyoacán.

El inmueble lo mandó construir otro hombre notable, el empresario Ernesto Pugibet, quien en 1885 adquirió la propiedad donde se ubicaba el convento de San Juan de la Penitencia, en la plaza que hoy lleva el nombre de Pugibet, también conocida como Buen Tono.

Con ese nombre bautizó una fábrica de cigarros que durante casi 80 años fue la más importante del país. En 1961 la adquirió La Tabacalera Mexicana, hoy Cigatam. Pugibet estuvo un tiempo en Cuba donde aprendió técnicas novedosas sobre el manejo del tabaco, entre otras, como elaborar cigarrillos sin pegamento. Tenía tres marcas de cigarros: Ideal, Gardenias y La Mascota que dieron nombre a lastres privadas y el último bautizó popularmente el conjunto.

La obra tuvo un costo de 2 millones 500 mil pesos, un dineral para la época, ya que se utilizó la tecnología más moderna: prefabricados de concreto y acero, armado en sitio. Cuenta con 174 departamentos en las tres privadas, en planta baja y alta. La mayoría se ubican en éstas ultimas y algunos quedaron con comunicación directa a la calle. Se diseñó para alojar a ejecutivos de la fábrica; al paso del tiempo varios se dedicaron a consultorios y oficinas que convivieron con la vivienda.

El edificio es precioso, de estilo ecléctico, muy afrancesado, con detalles art nouveau, prevalece el ladrillo rojo, con ornamentación en mampostería y bella herrería. Fuentes y jardineras adornan las calles interiores. Los departamentos son acogedores, decorados con lindo trabajo de yesería, balcones y patiecitos interiores que dan luz y ventilación.

Al igual que la mayoría de las construcciones de renta en la Ciudad de México, la construcción fue víctima del decreto de “congelación de rentas” que duró 50 años, lo que lo deterioró. A raíz de la eliminación de la orden, a principios de los años 90 del siglo XX, inició su recuperación gracias a sus habitantes que están conscientes de que tienen una joya arquitectónica.