▲ La señora Gloria permanece afuera del inmueble que habitó por casi cinco décadas en espera de solución. Foto Ángel Bolaños

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 28

Frente al número 102 de la calle Mar Blanco, colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, Gloria Dorador Martínez, de 68 años, permanece bajo una carpa con algunos muebles que le quedaron tras el desalojo del predio de una decena de viviendas donde ha vivido desde hace 47 años.

Colectivos antigentrificación que se movilizaron y la presencia de brigadistas de la Secretaría de Bienestar federal que hacían un recorrido rutinario por la zona y que la conocen, abogaron por ella y lograron evitar que se consumara su desahucio, junto con una de sus hijas con la que vive.

Sin embargo, el resto de sus vecinos no corrió con la misma suerte, pues fueron sacados del inmueble con sus pertenencias durante la mañana del 2 de octubre, sin notificación previa por parte de la actuaria María Elena Burgos Pérez, del juzgado 25 civil, quien no reveló el nombre de la persona que demanda la posesión del inmueble.

Doña Gloria explicó que tras al deceso de la dueña, María de la Luz Leyva, a quien rentaban la vivienda, uno de sus empleados identificado como Mario Carlos Shelley se asumió poseedor del inmueble y cometió varias estafas con ventas fraudulentas de viviendas y locales.